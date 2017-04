¡Fuera toxinas! 5 frutas que te ayudarán a mantener un cuerpo saludable

Para tener un cuerpo saludable no necesitas llevar una dieta estricta (que no te permita comer casi nada) o practicar ejercicios varias horas al día. La clave está en la buena alimentación. El cuerpo se llena de toxinas y para eliminarlas no hay nada mejor que las frutas. Claro, no todas cumplen la misma función.



En esta oportunidad conoce las cinco deliciosas frutas que no deben faltar en tu alimentación diaria. Estas te ayudarán a depurar tu organismo y sentirte con más energía para realizar tus actividades. Puedes comerlas solas o en jugos o ensaladas, según tus gustos y preferencias. Presta atención a la siguiente relación:

1. SANDÍA

Es una fruta rica en agua, que aporta pocas calorías y pocos azúcares al cuerpo. Te produce una sensación de saciedad, esto te ayudará a evitar los antojos y la ansiedad por comer. Una tajada a media mañana te refrescará bastante.



2. NARANJA

El ácido cítrico que contiene es altamente depurativo en el organismo, ya que limpia los intestinos y elimina bacterias que se pueden acumular en el colon. Además, cumple una función de regular el sistema nervioso, lo que hace que reduzcas tu estrés.



3. PIÑA

Es el diurético por excelencia. Tiene una alta concentración en minerales, lo que ayuda a evitar la retención de líquidos y su contenido de bromelina, facilita la digestión. Un jugo de piña en las mañanas hará que empieces con las energías al 100%.



4. CEREZAS

Son excelentes aliadas en el proceso para desintoxicar tu organismo y eliminar toxinas. Esto gracias a su buen aporte de fibra y potasio.



5. FRESA

Esta deliciosa fruta te ayudará a mejorar la circulación de la sangre. Además, su buena cantidad de vitamina C y antioxidantes fortalecerá el sistema inmunológico, protegiéndote de enfermedades.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.