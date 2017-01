¿Tiene futuro tu relación? 7 señales de que va por buen camino

Todas queremos un amor que nos haga bien, que dure en el tiempo y sea sano para los dos. Existen señales de que tu relación tiene futuro con solo observar su día a día. Aunque cada relación es diferente y no hay una fórmula exacta que funcione para todas las personas, o que haga que se conviertan en la pareja perfecta. Infidelidad: ¿Qué hacer ante un chisme o rumor de engaño?



Al comienzo de una relación, la emoción, la excitación y las expectativas ocupan todo el espacio. Una buena señal de que tu relación tiene futuro es que pueden hablar abiertamente de cualquier tema con sinceridad y sin pena.



La intuición siempre nos transmite señales que podemos elegir o ignorar, pero que son poderosos mensajes. Si estás convencida de que has encontrado a tu media naranja, a continuación te presentamos 7 señales de que tu relación tiene futuro.



Disfruta de la compañía. Si te gusta estar con él y a él contigo, a pesar del tiempo que llevan juntos, tu relación goza de compatibilidad. Que te emocione ver y compartir nuevas experiencias hablar de una relación sólida y de larga vida.



Tiene tiempo. Todos tenemos responsabilidades, sin embargo, darse un espacio para compartir con la pareja es muy saludable, porque la relación crece cuando las dos partes invierten tiempo y esfuerzo.



Tienen metas. La compatibilidad sobre lo que quieren de la vida es un gran indicio de que la relación va a durar. Por ejemplo, el número de hijos que quieren tener, si ambos añoran una boda por la iglesia, etc.



Se interesa el uno por el otro. Si aún te interesa impresionar a tu pareja o viceversa, ‘la llama del amor’ continúa. Preocuparte por lucir bien es un síntoma del interés que tienes por la relación.



Te apoya en los buenos y malos momentos. Si tu pareja está siempre a tu lado para ofrecerte su hombro, si necesitas llorar, y su cariño para celebrar cuando algo bueno te pasa. Eso habla de una relación sana.



Se tienen confianza. Una relación que no sufre de celos enfermizos, de amenazas o prohibiciones es saludable. No es posible tener ni mantener una unión si no confías en el otro.