Gabriela Hayre, ganadora de Viña del Mar, nos habla de sus retos como cantante [ENTREVISTA]

En febrero de este año, mientras las lluvias y los huaicos azotaban al país, la cantante peruana Gabriela Hayre obtenía la gaviota de plata en el último Festival de Viña del Mar, en Chile, regalándonos así un triunfo.

Con su potente voz y al ritmo de festejo, Gabriela Hayre no solo enfrentó al exigente público, al que todos conocen como ‘Monstruo’, sino que además lo cautivó.

¿Tu primer festival internacional fue en Viña del Mar?



Sí, gracias a Dios y a Maribel Chira (fundadora y directora de la agrupación ‘Afrocandela’), quien me invitó para que fuera la intérprete del tema que ella había compuesto.



¿Cuánto influyó tu abuelo, el guitarrista Carlos Hayre, en tu carrera artística?

​

Mucho. Yo crecí en Estados Unidos y cantaba música peruana desde niña. Pero fue en el 2012 cuando mi abuelo me hizo prometerle que regresaría al Perú y daría a conocer mi voz aquí. Ese año él falleció.

¿Recuerdas la primera canción criolla que escuchaste en tu vida?



Sí, ‘Azúcar de caña’. La empecé a cantar a los cuatro años y siempre la repetía.



¿De qué forma ayudó tu participación en ‘La voz Perú’?



Sin ese programa nada de esto hubiese pasado. Me enseñó a cantar ante cámaras y sobre todo, me hizo conocida. Creo que de no haber llegado allí, tampoco me hubieran llamado para cantar con ‘Afrocandela’ en Viña.

Gabriela Hayre, la voz que triunfa.

¿Cuánto tiempo te preparaste?



De 6 a 8 meses.



¿Con qué mentalidad llegaste a Chile?



Con el mejor ánimo, aunque el miedo a que te pifien es automático. Sin embargo, el público me recibió con los brazos abiertos. Tengo la seguridad de que mi abuelo siempre estuvo a mi lado porque a él le pedía en todo momento su ayuda para dar un buen show.

¿Tras la gala, cómo te recibió el Perú?



Con muchos abrazos. Todos decían sentirse orgullosos de mí.



¿Regresarás a Estados Unidos?



Me quedo en Perú, estar aquí fue mi sueño.