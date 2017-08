Gastronomía peruana: Niño es condecorado en Estados Unidos por preparar el cebiche más rápido

Miguelito Huamán es un niño de 12 años que vive en Independencia y que ya empezó a cosechar éxitos a nivel internacional gracias a su gran talento para la gastronomía peruana. El 20 de julio pasado, en la Casa Blanca de los Estados Unidos, Miguelito fue condecorado debido a que es el chef peruano más joven, así como por preparar un cebiche en tan solo 30 segundos.



¿Cómo te convocaron para las premiaciones de Consejo Nacional Peruano Americano (PANC por sus siglas en inglés) en Washington?

El presidente del PANC, Kilder Fuentes, me visitó en el restaurante de mi papá, ahí probó mi sazón y como le gustó mucho, me dio cuatro meses para entrenarme y preparar un cebiche peruano lo más rápido posible.



¿Cómo llegó Kilder Fuentes hasta tu restaurante?

Resulta que me había visto en algunos reportajes que salieron en la televisión.



¿Y qué te pareció la experiencia en los Estados Unidos?

Fue como un sueño y no podré olvidarlo. Conocí a varios empresarios, chefs, artistas y alcaldes de distintos estados de ese país.



¿Cuál fue el premio que te dieron?

Recibí un trofeo por ser el chef más joven del Perú y una medalla por preparar un cebiche en tan solo 30 segundos.



¿Qué fue lo que más te gustó de ese lugar?

Las zonas turísticas, la plaza Obelisco en Santa Ana y el Capitolio de los Estados Unidos. Además, visité algunos restaurantes y conocí cómo es la comida por allá.



Miguelito es el orgullo de su familia y disfruta sus dias de vacaciones en el restaurante de sus padres "Choza Azul" en el mercado Naranjal.

¿A qué edad aprendiste a cocinar?

A los 6 años, mientras ayudaba a mi mamá y a mi papá en nuestro puesto del Mercado Central de Naranjal, en Independencia.



¿Cuál de los dos te enseñó?

Mi mamá, ella es la que me tiene más paciencia. Primero le ayudaba a preparar la chicha y luego a hacer platos sencillos de comida criolla.



¿Y tu papá?

Él me enseñó a escoger el mejor pescado en el terminal pesquero. Me acuerdo de que íbamos a las 5 de la mañana para comprar.



¿Te gustaba levantarte temprano?

Para hacer el mercado no me hago problemas, no me molesta, pero para otras cosas, como ir al colegio, no me gusta mucho (risas).



¿Cuál es el plato que mejor te sale?

El arroz con pollo. Además, es mi plato preferido, junto con la comida marina.



¿Cómo aprendiste a hacer un cebiche en 30 segundos?

Mi papá me enseñó. Dediqué todos los meses de mis vacaciones a entrenar para presentar el plato en poco tiempo.



¿Y qué tal vas en el colegio?

Bien, no soy chancón, pero sí cumplo con mis tareas. Me gusta el curso de Educación Física porque puedo salir a jugar con mis compañeros.



¿Y ellos qué te dicen acerca de tu condecoración?

Me vacilan, dicen que soy famoso, aunque yo no les hago caso.



¿Qué quieres ser cuando seas más grande?

He pensado en abrir con mis padres un restaurante de comida peruana en Miami para difundir nuestra gastronomía en todo el mundo. Y claro, ser el mejor chef del mundo.



¿Cómo repartes tu tiempo entre el colegio y la cocina?

Normalmente los fines de semana estoy en la ‘Choza Azul’, el restaurante de mi papá, que se ubica en la calle Las Tunas 300, en el Mercado Central de Naranjal, en Independencia. (Pilar Cuya)

