7 gestos sexys que los hombres hacen y las mujeres aman

Los hombres no solo pueden atraer a las mujeres con rosas, regalos y palabras bonitas. Existen actitudes, situaciones y gestos sexys que los hacen más interesantes ante nuestros ojos. Si la mujer es capaz de detectar, se puede decir que fue atrapada por los encantos masculinos.





Habrá para quienes un hombre extremadamente sexy es aquel que mide 1.80, tiene cuerpo atlético y viste casualmente. Para otras, será un chico con un aire un poco intelectual; sin embargo son esos gestos sexys los que terminan por atraparnos.





Tal vez, los hombres no cumplan al pie de la letra cada requisito, pero con que tenga una o más de estos gestos sexys caemos rendidas. Aquí una lista del lenguaje corporal masculino que ellos utilizan para enamorar, muchas veces, sin proponérselo.



1. Quitarse el polo, jalando la prenda. No importa si es musculoso o no, esta forma de despojarse la prenda es muy sexy. Lo vemos hacerlo en un día caluroso, en el gimnasio o después de jugarse una pichanguita.



2. Inclinarse de forma casual. No es que estén fisgoneando en nuestras cosas, pero un acercamiento así dice mucho de ese hombre. Si tiene un rico aroma, la experiencia será mucho más placentera.



3. Recogerse las mangas de la camisa. Este gesto es supervaronil, dice: Aquí estoy y qué hay que hacer. Estoy listo. Eso nos encanta a las mujeres, nos muestra a un hombre con el que siempre podemos contar.



4. Tocarse la barbilla. El asunto es que este ademán nos gusta a las mujeres, porque nos muestra a un hombre con muchas cosas por hacer y resolver. Un plus adicional es si tiene la barba crecida.



5. Recostarse relajado en la pared. Lo hacen, porque de pronto están cansados de estar parados en la misma posición. Incluso hay otra forma aún más sensual, levantando los brazos y apoyándolos sobre el marco de la puerta.



6. Hacer contacto visual. Una mirada fija y atenta puede ruborizar a cualquier mujer, sin embargo, nos gusta y nos deja la sensación de querer conocer aún más a ese varón.



7. Ajustarse el reloj. Habla de un hombre que cuida su aspecto personal, que no le gusta llegar tarde a un lugar y, seguramente, el tiempo es oro para él.