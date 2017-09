Gladys Tejeda: ‘Mi frase favorita es nunca rendirse’ [FOTOS]

Lo hizo otra vez. Gladys Tejeda volvió a dejar bien en alto el nombre del Perú en el extranjero. Esta vez ganó la Maratón de México y hasta impuso un nuevo récord en su categoría. Muy feliz respondió a nuestras preguntas y aconsejó a todos los peruanos a luchar siempre por sus sueños.



En una entrevista anterior que te hicimos, dijiste que este año tu objetivo era ganar y lo lograste...

Realizamos una extraordinaria preparación y lo hicimos juntos. A mi familia, el entrenador (Rodolfo Gómez), y a todos quienes me apoyaron les agradezco mucho. El aliento peruano fue definitivo para este triunfo.



Impusiste una nueva marca, ¿cuánto hiciste?

Estoy muy contenta, por hacer el nuevo récord. En el 2013 vine por primera vez y establecí una marca de 2 horas 37 (minutos) y ahora he corrido un poco más rápido, estableciendo 2 horas con 36.



¿Cuál es tu principal motivación para cada día ser mejor?

Motivaciones hay muchas, el cariño que recibo del Perú, mi linda familia, mi lucha es de todos los días.



Luego de tu más reciente medalla de oro, ¿qué viene?

Los Juegos Bolivarianos en Santa Marta, Colombia. Serán en el mes de noviembre de este año.



¿Y tu principal objetivo?

Es el más grande y es representar a mi país en Tokio 2020.



¿Qué es lo más difícil que has tenido que afrontar en tu carrera deportiva?

Cuando haces algo por pasión y vocación se disfruta, pero también hay cosas amargas que pasas en ese intento de lucha, para ello hay que ser también muy fuerte para soportar.



Tu frase favorita es...

Nunca rendirse, ¡levántate, lucha por tus sueños con coraje!



Gladys Tejeda triunfo en la maratón de México

