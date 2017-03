¿Sabes si tu hijo escucha bien?

Llamas a tu hijo y no responde o hace que no te entiende. Antes de etiquetarlo como un niño desobediente, piensa que podría estar sufriendo de problemas auditivos. Para ayudarte, la pediatra Eva Paris, del portal web ‘Bebé y Más’, te da algunas de las señales que te ayudarán a saber si tu pequeño tiene problemas para oír correctamente. Atenta.



- No responde a tu llamado. Oye bien la mayor parte del tiempo, pero en otras ocasiones no responde.

- Dice: ‘¿qué?’ con demasiada frecuencia.

- Quiere subir el volumen de la televisión más que los demás miembros de la familia.

- Es muy distraído. Al no oír con claridad, buscará enfocar su atención en otras actividades.

- Dirige uno de sus oídos hacia delante o se queja de que solo puede oír con uno de ellos.

- Habla a un volumen más alto que antes.

- Te mira con demasiada atención. Está pendiente de signos visuales para interpretar el habla.

SOLUCIÓN

Existen diferentes causas por las cuales el menor puede estar presentando este problema. Desde acumulación de cera u otitis, hasta un tema de audición degenerativa. Es por eso que la visita a un médico es importante. No dejes pasar mucho tiempo, ya que puede empeorar.



+DATOS

Evita que los chicos estén expuestos a ruidos muy fuertes o que se sumerjan al agua sin la protección adecuada.

