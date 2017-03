¡Que tu hijo no sea víctima de bullying! Sigue estos importantes consejos

El inicio del año escolar no solo trae para los niños la alegría de reencontrar a sus amigos, sino también la posibilidad de enfrentarse a un acoso escolar y convertirse en víctimas de bullying.

Para que tu hijo no sea uno de ellos, la psicóloga Virginia Arroyo Guadalupe aconseja aplicar estas estrategias:

1. Explícale cómo es un trato normal: Dile que compañeros y profesores deben hablarle con respeto. Todos deben llamarlo por su nombre, no ponerle apodos, ni empujarlo o hablarle con lisuras.

2. Muéstrale la diferencia entre discusión y acoso: Explícale que es normal que existan problemas entre compañeros, pero que son muy diferentes al bullying. El primero es una disconformidad que se acaba en el momento, mientras que el segundo tiene hostigamiento y ofensas recurrentes que se dan dentro o fuera del colegio.

3. Dale instrucciones: Dile que si hacen un chiste sobre él que le incomoda, debe decir sin miedo: ‘No me gusta esa broma’. Si no es escuchado, pídele que acuda adonde su maestra, tutor u auxiliar. Si con eso no obtiene apoyo, que se dirija a la dirección, pero siempre debe contártelo porque como madre sabrás apoyarlo.