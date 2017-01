¿Está bien que tu hijo te vea desnuda?

En este caso tenemos dos bandos, uno conformado por los padres que por ningún motivo se muestran desnudos antes sus niños y el otro al que no le preocupa mostrarse tal como vinieron al mundo. Según los especialistas en el tema, que tus hijos te vean sin ropa está bien. La terapista sexual Sarah Fletcher sostiene que no hay problema si tus engreídos menores de 10 años te vean sin ropa.



“El hecho de que vean a sus padres sin ropa, es buena ya que les ayuda a tener una actitud positiva en cuanto a sus cuerpos pues se dan cuenta que no deben avergonzarse de él”, dice Fletcher.



Por su parte, el Dr. Fran Walfish, autor de The Self-Aware Parent, aconseja que los padres eviten estar desnudos frente a sus hijos luego de que estos cumplan 6 años de edad. En esto él incluye la necesidad de evitar los baños juntos, y el vestirse y desvestirse. Además, sugiere estar atentos a las señales que puedan dar sus retoños.



“Los niños llegan a una edad en la que se sentirán incómodos al ver a su padre o madre desnuda, o ellos intimidarán mostrarse sin ropa frente a ustedes. Apenas que tengan esa sensación es mejor evitarlo”, agrega Walfish.

Al final, lo importante es cómo uno se siente. Si como padre no estás cómodo de estar desnudo frente a tus hijos, no lo hagas. Los pequeños sentirán tus miedos y eso sí no es bueno para ellos. Lo que tienes que proyectarle es seguridad y amor por uno mismo.

