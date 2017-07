Historia del Perú: Escritor Augusto Tamayo publica libro sobre la Independencia

En 2021 el Perú cumplirá 200 años de independencia y el director y escritor Augusto Tamayo viene produciendo desde el 2011 documentales referidos al tema. Y eso no es todo, hace una semana publicó el libro de Historia del Perú ‘Bicentenarios de la Independencia del Perú’. Trome conversó con él para conocer un poco más sobre su importante trabajo y esto fue lo que nos dijo.



¿Qué te motivó a publicar un libro?

Para los documentales acumulé mucho material visual, cuadros, mapas, pinturas y fotografías. Al ver todo lo que tenía me dije ‘aquí hay un libro’.



¿Estás contento con el producto final?

No soy historiador, pero sí comunicador. Lo que hice fue recopilar información y transformarla en un libro de Historia del Perú atractivo.



¿Qué significa para ti el bicentenario?

Un acontecimiento importantísimo. Es celebrar, conmemorar, recordar y saber qué nos hace peruanos. Creo que tenemos un grave problema de identidad.



¿Por qué?

No nos podemos identificar solo con el cebiche o la selección de fútbol. Eso no es suficiente para crear ciudadanía. Ciudadanía es sentir que pertenecemos a algo y que compartimos un pasado con las otras personas.



¿Hay una forma que nos ayude a salir adelante como país?

A través del progreso, y solo se logra si todos trabajan de forma comprometida, responsable, permanente y con identidad nacional.





¿Admiras a algún héroe o personaje que participó en el proceso de independencia?

A todos. Fueron personas que decidieron hacer algo por su patria, que se comprometieron con lo que hacían sin importar lo que perdían. No son una especie de superhombres, no son puros, perfectos o santos, son como tú o yo.



¿Habrá más libros?

Claro. Ya se viene el tomo 2 y posiblemente el 3. Hay tanto material.



¿Qué mensaje les darías a los peruanos?

Que se interesen por el pasado, por su historia como país. Solo así se fortalecerá la identidad. (Maritza Llanos)

