Huaicos: Mamita rescata a perros abandonados en zonas afectadas de Santa Eulalia

Mientras algunas familias afectadas por los huaicos esperan ayuda para levantarse y reconstruir sus viviendas, otro grupo de seres también aguardan nuestro apoyo: los animalitos.

Felizmente, en la emergencia muchos peruanos no se mostraron indiferentes y salvaron de las aguas a perritos, gatitos y hasta animales de granja. Una de estas heroínas fue Rocío Huallpa (59), de Santa Eulalia.



¡Qué increíble! Rocío, la felicito por su admirable labor...

Gracias, todo lo que nos mueve es el amor a los perros.



¿Cuántos tiene albergados?

Poco más de 70.



¿Todos son rescatados del huaico?

No, antes ya tenía un grupo. Pero después de la emergencia aumentaron.



El espacio donde viven sí es grande...

Sí, es un fundo bien grande.



¿Es cierto que durante los desbordes usted se metía a rescatarlos?

Llegué a mi casa con dos perros que había salvado en el camino y salí a recuperar a más. No podía dejar que los animales mueran en mi cara.



¿No le importó que su vida estuviera en peligro?

No pensé en eso. Al día siguiente fui con mis hijos (Rocío y Hernando) a las zonas más golpeadas y encontré tres perros amarrados, traje a dos, el otro ya estaba muerto. Aquí los hemos curado y puesto en un lugar seguro.

¿Sus huéspedes más recientes llegaron por el huaico?

No, la gente ha empezado a dejarme animalitos y yo no puedo decirles que no. Son vidas.



¿Los desastres no afectaron su casa?

Gracias a Dios no, pasó cerca el huaico, pero todo está bien aquí. Solo el susto que pasaron mis canes.



¿Qué es lo que está necesitando?

Medicinas y veterinarios que quieran venir a curar a los animalitos, además de comida. Al día me gasto dos bolsas grandes para alimentar a todos.



¿Por qué lo hace?

Por amor, los perros son seres muy tiernos y fieles. Yo estoy contenta, porque mis hijos han aprendido a amarlos.

¿Su esposo?

Él no es tan fanático como nosotros, pero entiende, los quiere y siempre nos apoya.

Cuando no hay alimento balanceado, ¿qué comen?

Les preparo sopa con arrocillo y pescuezos.

¿Están en adopción?

Lo que más queremos es que encuentren un buen hogar.

¿A qué número pueden comunicarse con usted?

Al número 941-593644.



Nuevamente felicitaciones, usted es una heroína...

Gracias a usted y a Trome por venir hasta mi fundo y conocer a mis perritos.

Por: Samantha Aguilar