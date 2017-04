Ideas para jugar con tus amigos cuando quieren tomar en casa

Hay algunos fines de semana están hechos para quedarse en casa y tomar con los amigos. Son las mejores reuniones. Pones la música que te gusta, solo está la gente que tú invitaste, no hay una hora límite, puedes irte a dormir cuando quieras porque tu cuarto está cerca y es un lugar seguro. Para estas reuniones los juegos con alcohol son una buena alternativa para que la diversión continúe. Aquí te dejamos algunas ideas.

1. Sin gestos: Consiste en escribir en papeles algunas oraciones o frases inusuales, graciosas, extrañas y que pueden causar alguna sensación fuerte entre los jugadores que la leen o la escuchan. Cada uno escoge un papel y debe leer la oración. Si el jugador de turno o algunos de los otros participantes realiza algún gesto o muestra alguna emoción, debe beber.

2. Artista ebrio: Deben escoger a un cronometrador. Este se encargará de indicarle al jugador de turno qué debe dibujar. Mientras este lo hace, el resto del grupo debe ir adivinando y el cronometrador deberá ir verificando el tiempo hasta que uno atine. El jugador debe tomar un trago por cada 20 segundos que pasaron mientras adivinaban el dibujo. Si se tardaron 1 minuto en mencionar el nombre del dibujo, debe tomar 3 tragos.



3. Me voy al bar: Este es un juego de memoria. Los jugadores se sientan en una ronda (opcional) y el primero menciona “Me voy al bar y me pido un pisco sour…” El segundo jugador debe repetir la frase y agregarle una bebida. El tercer jugador deberá repetir la frase y agregarle una tercera bebida. Por ejemplo “me voy al bar y me pido un pisco sour, un mojito, una algarrobina…” El que se equivoca en el orden o repite, pierde y toma un trago.

4. La bolsa: Los jugadores se colocan alrededor de una bolsa con las manos en detrás. Todos se inclinan hacia la bolsa y deberán levantarla con la boca. No pueden usar las manos ni para levantar la bolsa ni para apoyarse. Aquel que no pueda alzar la bolsa en esa ronda, pierde y toma un sorbo; después cortan un pedazo de la parte superior de la bolsa. La segunda ronda es del mismo modo y cortan otro pedazo de la bolsa si alguien pierde. En la tercera ronda vuelven a cortar un pedazo y así sucesivamente hasta que se haga más chica.

5. Pegado al cuerpo: Es un juego en parejas. Todos escriben en un papel diferentes partes del cuerpo. Cada uno saca un papel y deberán permanecer unidos a sus parejas por la parte del cuerpo que menciona el papel. Los primeros en separarse, toman un sorbo y así sucesivamente.



Recuerda que tomar alcohol en exceso es dañino.