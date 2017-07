Con mirada risueña y cautivadora sonrisa nos recibió Carmen Castro Bravo (31), La India peruana y primera mujer que ganó el reality ‘Yo soy’, quien se llevó los 25 mil dólares a San Martín de Porres. Su potente voz le permitió imitar a una de las salseras más famosas del mundo. Ahora está enfocada en la música, pero antes también se dedicó a la docencia y a la enfermería. Pronto lanzará temas propios y espera que sean todo un éxito pues le ha puesto mucho empeño a su disco.



¿Qué sentiste al ser la primera mujer que ganaba ‘Yo soy’?

Ser La India Peruana es una emoción grande e indescriptible porque no pensé llegar a la final, sobre todo porque mi casting fue extraño.



¿Extraño? ¿Qué pasó?

Yo no me presenté en Yo Soy para imitar a La India sino a Arabella (cantante colombiana conocida por temas como ‘Callejón’ y ‘Mentiras son’), una salsera de los ochenta. Pero cuando mencioné su nombre nadie sabía quién era. Otros ni siquiera la recordaban. Ya me iba a ir.



Pero al final te quedaste...

Sí, pedí que pusieran la música de La India, que también me gustaba. Canté y me quedé. Mi mamá estaba esperándome afuera y cuando me preguntó qué canción interpreté de Arabella, le respondí: soy La India (risas).



¿Tu mamá fue un gran apoyo para ti?

Ella me empujó a ir al casting. Recuerdo que fuimos a escondidas. Ni mi papá ni mi esposo sabían.



¿Por qué se lo ocultaste a tu marido?

Él no quería que vaya al casting porque sabe que cuando me meto de lleno en una cosa que quiero y al final no lo logro, me frustro. Trataba de protegerme.



Tu voz es muy potente. ¿Nunca te han dicho de dónde la sacas?

Muchas veces me dicen: Carmen, ¿dónde está el parlante? Me río y digo: Ay, no sé, creo que está aquí (se toca el estómago), si bajo de peso se me va. En verdad pienso que todo está en la técnica de respiración.



¿La salsa es el género musical que más te gusta?

Con decirte que a los 7 años escuchaba a la Sonora Matancera.

Aparte de la música, ¿te dedicas a otras actividades?

Soy profesora de primaria y a mis niños les enseño con música porque así el aprendizaje es más significativo. Además, estoy a punto de titularme de enfermera y a mis pacientes los atiendo cantando (risas).



En este tiempo que vienes cantando, ¿algo se ha interpuesto en tu camino?

El físico. No sé por qué los peruanos piensan que en el escenario debe haber una mujer curvilínea, flaquita, regia y rubia.



¿Qué proyectos tienes?

Estoy arreglando mis canciones y trabajando en unos temas propios que serán baladitas salseras. Quiero que la gente también me conozca como Carmen Castro.



(Puedes ver cuando le pidieron la mano a La India peruana)



¿La cigüeña ya te ha visitado?

Claro. Tengo dos hijas y tres nietas.



¿Cómo?

Todas son mis perritas (risas). Se llaman Midori, Pía, Pompón, Kitty y Sofía.



¿Tienes alguna presentación cercana?

Estaré cantando con varios amigos de ‘Yo soy’ en el ‘Maracaná’ de Jesús María, el sábado 22 de julio desde las 10 de la noche. (Maritza Llanos)



