¿Infidelidad con un familiar tuyo? Te decimos cómo superarlo

Las infidelidades no son iguales. Hay factores que hacen que el significado psicológico y emocional sea distinto. Para la mayoría de las personas, no es lo mismo una aventura con una persona X, que una infidelidad con un familiar o amigo cercano.



Una mujer enamorada que es traicionada por el marido o pareja pasa por una situación muy dolorosa, pero el sentimiento es aún más terrible si es una infidelidad con un familiar. Además, el hecho de que el engaño sea vox pópuli hace que el duelo sea doble ya que no solo se enfrenta el dolor de la traición de la pareja, sino el de la amiga o familiar.



¿Qué hacer? Si estás pasando por un problema de infidelidad y no sabes cómo afrontarlo, tu revista ´Más Mujer´ te brinda los siguientes consejos para superar esta difícil etapa que te tocó vivir:



Habla. Aislarse no es correcto, pero es normal. Es bueno hablar mucho con la familia de lo que pasó y lo que sientes. Es la única manera de asegurarnos de que ese dolor va a pasar.

Valórate. Mírate en el espejo todos los días, afirma lo bueno que tienes. Mira tu lado positivo, tus virtudes físicas y psicológicas. Date cuenta cuán inteligente, valiosa y única eres.

Trabaja más. Deslígate de tu vida afectiva y solo busca trabajo, esfuerzo, planificación y nuevas actividades. Es la oportunidad de hacer cosas que antes no podías.

Comparte más. El que da amor, recibe amor. Nos referimos a un afecto de amistad y ayuda a los demás. Busca tenderle la mano a alguien y serle útil.

Reúnete con amigos. Encuéntrate con amigos y amigas que no veías hace mucho tiempo. Puedes ir al cine, a una fiesta, al teatro o a un concierto.

Diviértete. Evita encontrarte con los traidores Lo mejor será evitar ver a las personas que te traicionaron hasta que haya pasado el proceso de dolor.

Reflexiona. Debes comprender que la pena es momentánea, después todo pasa. Luego de sacudirte todo lo malo que has vivido, lo único que queda en ti son tus capacidades, que al ponerlas en práctica se fortalecen haciéndote un ser humano más fuerte, más útil y con nuevos sueños que cumplir.