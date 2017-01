Aunque no lo creas, hay mujeres que se pasan la vida perdonando una infidelidad, sin darse cuenta de que los constantes engaños afectan su autoestima y les hacen llevar una vida de inseguridad y desconfianza. Y es que la idea de que ese hombre es el amor de nuestras vidas nos impulsa a darle otra oportunidad, pero vivimos paranoicas revisando sus bolsillos, espiando sus llamadas o pensando en qué puede estar haciendo.



Ante esta realidad, debemos tomar dos grandes decisiones: terminar de una vez por todas la relación o perdonar una infidelidad, con el riesgo de que te vuelvan a engañar. Según el psicoterapeuta de DH Facilitadores, Hans Gutiérrez, un hombre que engaña varias veces a su esposa o pareja tiene la naturaleza de un donjuán. Indica que si bien está en sus genes, este comportamiento se ve reforzado por una crianza machista.



Si tu pareja ha recaído en una infidelidad debes terminar de inmediato porque es una agresión continua a tu autoestima. En cambio, si él tiene una historia limpia y reconoce que cometió un error, podrías perdonarlo. Pero debes saber que te puede engañar otra vez.





¿Por qué perdonamos?



-Las mujeres tendemos a perdonar una infidelidad porque nos interesa preservar la unión familiar, pero también existen situaciones en las que priman las apariencias.



-También tendemos a no ser tan radicales ante una infidelidad que no sea emocional, sino ‘física’.



-Otra explicación importante es que perdonamos una infidelidad, porque tenemos baja autoestima.



-Quizá nos quedamos con el mismo chico por miedo a estar solas, por rutina o porque pensamos que no merecemos algo mejor. ¿Duro, pero cierto? Tal vez.





Les creemos siempre...



Nuestro sexto sentido logra que descubramos una mentira. Sin embargo, muchas veces, tenemos esa necesidad de creerle. Es mejor no engañarnos y enfrentar la situación por más dura que sea. Una infidelidad es como su nombre lo dice la falta de respeto a la fidelidad a su pareja.