Jazmín Pinedo: "Estoy lista para tener mi segundo hijo" [ENTREVISTA]

Es conductora de ‘Espectáculos’ en Latina, modelo y empresaria, pero asegura que su mejor faceta es la de ser mamá. Jazmín Pinedo ha sabido amoldarse a su agitada carrera sin descuidar su hogar y ahora planea agrandar su familia, pues quiere ser mamita por segunda vez.

¿Qué es lo primero que haces al levantarte?



Me lavo el rostro y aplico una crema hidratante, es lo primero y lo último que hago en el día.



Pese a tener poco tiempo, no dejas de lado tus rutinas de belleza.

Ser mamá no es dejar de lado tu cuidado personal, a veces falta tiempo, sí; pero hay que esforzarnos por vernos y sentirnos bien.

De los roles que desarrollas, (madre, esposa, conductora, empresaria), ¿cuál disfrutas más?



El de mamá, por supuesto. El tiempo libre que tengo es para estar con mi hija y Gino (Assereto).



¿Ellos te han exigido más tiempo y atención?



Sí, Gino me pidió que pase más tiempo con ellos porque me extrañan y temen que me enferme con tanto trabajo.

¿Cuándo llegará el segundo bebé?



Espero que pronto. Estoy lista para tener a mi segundo hijo.



¿Cuántos te gustaría tener?



Diez, pero mi realidad solo me permite dos.



¿Te casarás?



Yo siento que ya estoy casada, solo me falta la fiesta y el papel. Ahorita mi sueño es tener una casa propia.

Jazmín Pinedo sorpresa de su madre

En lo laboral, ¿qué plan próximo tienes?



Una empresa de moda y belleza.



¿Cómo te llenas de energía?



He trabajado desde los 16 años. Ya estoy acostumbrada a estos ritmos fuertes de trabajo.



¿Qué te saca de quicio?



Las personas que mienten. Y me enfadan más cuando lo hacen por cosas tontas.

¿Y tú cómo eres?



Muy frontal, a veces no tengo filtro, no miento.



¿Has perdido amigos por esa forma de ser?



Mi entorno social sabe que soy muy directa. Tengo amigos contados.



¿Una faceta que muy pocos conocen de ti?



La lectura. A veces no tengo tiempo, pero siempre la he disfrutado.



El último libro que leíste...



‘Una nueva tierra’ de Eckhart Tolle.