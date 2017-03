La sonrisa de Jéssica Newton parece no acabarse nunca. Bromea con Miranda (10), su hija menor y la única que está en el colegio. “Eres una maniática del orden”, le dice, mientras la pequeña acomoda con esmero sus lápices y cuadernos en la mochila. Es perfeccionista, igual que su mami.

¿Tu hijita ya está lista para volver al colegio?



Ella ama el colegio. Es una chica muy estudiosa y responsable. Este año le compramos casi todo rosado, está en la época en que le encanta ese color.



¿Sueles levantarte temprano para hacerle la lonchera?



La verdad es que no. Miranda es una chica muy independiente. Se levanta a las seis de la mañana, se alista, ella solita prepara su lonchera y antes de irse al colegio va a mi cuarto y la despido con un beso grande. Su papá generalmente la lleva a la escuela. Es la última de mis hijos y todos han sido así como ella.

Pero sí te aseguras de que lo que come sea saludable...



Eso sí. Ella lleva fruta fresca, un pan mixto (jamón y queso), por ahí una galleta, pero solo una y su tomatodo con agua. Creo que la mejor bebida que pueden tomar los chicos es agua y hay que acostumbrarlos a hacerlo desde pequeños. No me gusta comprarle yogures que sean muy azucarados.

Eres una mamá que le da bastante independencia...



Somos independientes, pero por eso no dejo de ser una madre estricta. Yo creo que la responsabilidad de los padres es darle a los hijos una buena educación y la responsabilidad de ellos es hacer que valga la pena y aprovechar sus estudios.



¿Y no estás detrás de Miranda para que cumpla sus deberes?



No creo en las tareas perfectas que a veces son hechas por los papás. Yo prefiero que mi hija se equivoque y se demore más, pero que ella lo haga sola y se acostumbre. Me encanta estar formando una mujercita responsable e independiente. Yo creo que los chicos deben trabajar desde jóvenes para que aprendan el valor del dinero, el esfuerzo y tiempo.

¿Y si surge una duda escolar?



Siempre estoy ahí. Cuando Miranda tiene una duda, no hay pared que la detenga. A veces va a mi oficina, está en un rincón tranquila y luego se apodera de todo. A mí me encanta tenerla cerca. Pasamos mucho tiempo juntas y lo disfrutamos. Le gusta la moda y mis proyectos siempre los converso con ella porque mira el mundo distinto a mí.



¿Te gusta que domine muchos idiomas?



Ella habla perfectamente el inglés. Creo que en un mundo globalizado es importante que se dominen varios idiomas.

LINDA FAMILIA



Miranda está en quinto grado de primaria y cuando sea grande desea estudiar Derecho en la Universidad de Harvard. También le gustaría dedicarse al rubro de la belleza como su mamá.



Jéssica Newton tiene cuatro hijos biológicos y hace tres años adoptó a tres adolescentes que conoció cuando estuvo trabajando en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).



Le encanta ser madre de una gran familia. “Es lindo estar en la vida de alguien para que sea mejor”, dice Jéssica Newton.