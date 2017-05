Hace poco la conductora Karina Rivera participó en el ‘Bata Fashion Weekend’, evento internacional de calzado que se realizó en la ciudad de Praga (República Checa), representando a la mujer peruana. Trome conversó con ella y nos contó qué hace para cumplir su rol como mujer, mamá y esposa.



¿Cómo haces para que tu trabajo no afecte tu faceta de madre y esposa?

Gracias a Dios, mis trabajos (porque no tengo uno nada más) tienen horarios especiales. Los programas que he realizado, he tenido la suerte de que algunos eran grabados, y los hacia una vez por semana. La televisión me ha permitido jugar con los tiempos, y eso lo agradezco.



Hace poco estuviste en el ‘Bata Fashion Weekend’, ¿qué significó esa experiencia ti?

Me haces la pregunta y se me viene a la mente cuando me llamaran a decir si me podía ir a Praga, y yo pensé que era una broma. Fue un orgullo para mí, porque viajé como representante de la mujer peruana, y le agradezco mucho a la familia Bata por la oportunidad. Fue una experiencia muy gratificante.



¿Extrañas ser animadora infantil en la televisión?

No, creo que ya no. Hubo un momento en mi vida en que si la extrañé, pero entendí que hay capítulos que hay que cerrar. Ahora estoy entrando en el rubro de decoración, mi marca se llama Festiva, by Karina Rivera, recién la voy a lanzar, pero ya vengo haciendo decoraciones.



Al escuchar ‘Karina y Timoteo’, ¿qué recuerdos te trae?

‘Karina y Timoteo’ me dio grandes satisfacciones, y siempre estará en un lugar de mi corazón.



¿Cuál es tu secreto para mantenerte bella, en forma y saludable?

Como de todo un poco, lo que sí creo ha sido mi gran secreto, es que no ceno de noche, a menos que vaya a una reunión o casos específicos. Si muero de hambre como una manzana, un yogurt o una sopita de vegetales.



¿Cómo te va en tu programa ‘El Blog de Karina’?

Amo mi programa. Me siento muy cómoda y feliz con lo que hago.



¿Qué significa para ti tu familia?

Lo es todo para mí. Son mi pilar, mi motor. Cada decisión que yo tomo en mi vida laboral, siempre la hago pensando en mi familia.



¿Cómo está la relación con tu esposo (Orlando Fundichely)?

Súper bien, estamos encaminados, trabajando y contentísimos con lo que nos está pasando.



Se ve que eres una mujer paciente y comprensiva, ¿hay algo que no soportas y puede descontrolarte?

Puedo ser paciente y comprensiva, pero cuando siento que la gente abusa de esta tranquilidad y hay una falta de respeto, ahí sí creo que no me reconocen (risas).



¿Cómo te consiente tu familia en el Día de la Madre?

Me han hecho de todo, pero el desayuno en la cama es lo mejor, yo no me quiero parar (risas). Me traen juguito, tostadas, huevitos revuelto, y con mis flores. Yo como mucho en el desayuno, pero ese día exageran más, mi cama se vuelve un picnic, y todos terminamos comiendo en mi cama.



¿Qué quisieras decirles a todas las mamitas en su día?

A todas las mamás les deseo un día maravilloso, que sea más bonito que el de ayer. Un abrazo diario, un beso, un ‘te quiero’, siempre nos va alegrar, lo digo yo como madre, y lo practico como hija.

