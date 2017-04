Korina Rivadeneira: 'Veneca' nos habla sobre el Perú y el amor [ENTREVISTA]

Pese a que cada vez se oye más fuerte la posibilidad de que sea deportada del país, la venezolana Korina Rivadeneira se muestra tranquila y afirma que siente al Perú como su hogar.



¿Consideras al Perú tu segunda patria?

Absolutamente, sí. Aquí me formé como mujer, este ha sido mi hogar durante muchos años. Cada vez que vuelvo a Perú, mi primer pensamiento es “hogar, dulce hogar”, pero también amo a mi Venezuela y ¡la quiero libre!



¿Qué es lo que más te gusta del peruano?

Que siempre puede brindarte una mano, aun sin conocerte.



¿Encontraste al amor de tu vida?

Estoy enamorada. Sé que falta mucho para saber si Mario (Hart) es el amor de mi vida, pero por ahora me siento feliz y confío en lo que tenemos.



¿Qué te impresiona e incomoda de un chico?

Me impresiona su inteligencia, nobleza, que sea fuerte de mente y su buen sentido del humor. Me incomoda que sea delicado, que no le guste el deporte, que sea flojo y que mienta.



¿Te enamoras con facilidad?

No, pero sí me ilusiono fácilmente.



¿Te enamorarías de un hombre pobre?

Jamás me ha interesado el dinero. Soy una mujer fuerte, trabajadora y autosuficiente. Pero si me hablas de pobreza humana, de un hombre que carece de virtudes, nunca me enamoraría.



¿Perdonas fácilmente?

No, eso me cuesta trabajo.



¿Cuál es tu principal virtud?

Mi fuerza de voluntad y la inteligencia para afrontar los retos que me presenta la vida.



¿Y tu defecto?

Ser tan sensible, pensar mucho con el corazón.



¿Cuál es tu secreto de belleza?

Ser feliz, sonreír mucho, ser bondadosa, eso te hace una persona hermosa.



¿Cuál es tu labial favorito?

Fucsia o rosa natural.



¿Película en casa o en el cine?

¡En casa es más rico!



¿Cuál es tu postre favorito?

Tengo dos, el tres leches y el helado.



¿Qué te puede causar pánico?

Estar sola en mi casa, vomitar y las olas grandes.



¿Qué personaje de ficción te gustaría encarnar?

Mérida, la pelirroja de la película Valiente. También a Moana.



¿Cantas bien?

No nací con ese don, pero nací con una voz, y como estoy estudiando canto, creo que todo en la vida es posible. ¡Eso es más que suficiente!



¿Cómo es tu desayuno?

Una taza de avena, omelette, jugo de mango o cualquier otra fruta y una rica arepita venezolana.



Qué es más importante, ¿el dinero o el amor?

El amor.



¿Qué tienes como fondo de pantalla en tu celular?

Un atardecer hermoso.



¿Qué haces por Semana Santa?

Necesito ir a algún sitio donde esté relajada, una playa sería ideal.



¿Tacos o zapatillas?

Zapatillas, ¡mil veces!