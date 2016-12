Tener una laptop ya no es un accesorio de lujo. Hoy en día se ha convertido en una herramienta de trabajo, negocio o estudios, que debemos saber cómo cuidar. En los próximos días, muchos disfrutarán de las vacaciones, pero también requerirán utilizar su laptop para realizar algún trabajo que se haya quedado pendiente o para entretenerse.



A diferencia de las computadoras, la laptop está más expuesta a posibles daños por lo que debemos tener ciertas precauciones en su uso y traslado. Asimismo, resulta de gran utilidad revisar tu laptop de vez en cuando para eliminar todos los errores o problemas que puedan surgir durante su uso rutinario.



Si trasladas tu laptop permanentemente, lo ideal es que tengas una mochila o portafolio con una separación acondicionada donde puedas colocarla. Sigues las recomendaciones que tu revista Más Mujer a preparado para ti.

-No toques la pantalla. Los monitores son membranas muy delicadas que se rayan con facilidad. Así tengas la foto de tu novio o tu mascota, como fondo de escritorio, ¡evita poner tus dedos en la pantalla!



-Limpia tu laptop. Asea el teclado, la pantalla y todo el chasis. Verifica que las salidas de ventilación y los puertos USB no estén obstruidas por la suciedad, pelo de mascota y otros contaminantes.



-Utiliza un paño de algodón suave. Como si estuvieses limpiando tus anteojos, usa un trapito delicado de microfibra para asear partes como la lente de la cámara web y el lector de huella digital. Busca en el mercado productos de aseo electrónico para facilitar la tarea.



-No uses la laptop sobre superficies blandas como colchas, almohadas, ropas, o alfombras, porque pueden bloquear el flujo de aire a través de los orificios de ventilación y malograr el aparato.



-Tampoco apoyes la laptop sobre tu regazo. No permitas que la superficie caliente del equipo toque tu piel. Si deseas usarla sobre tus piernas, apoya el equipo sobre una superficie plana y dura, como una bandeja diseñada especialmente para laptops.



-No enrolles el cable de alimentación alrededor del adaptador u otro objeto. Para guardar o transportar la laptop, dobla el cable formando un ‘8’. Eso evitará que se rompa o que se enrede.



-No le pongas peso encima. No se te ocurra colocar objetos pesados (mayores a 2 kilos) sobre la computadora cerrada.



-No sobrecargues la batería. Desconéctala de la alimentación eléctrica una vez que se haya cargado por completo.



-Apaga correctamente tu equipo. Esta función cierra los programas, detiene el disco y limpia la memoria. Si acostumbras dejar la Laptop prendida, recortarás su vida útil.



Video: ByJotaTech