Lima Norte: Mamita es seguridad en mercado [FOTOS]

Los delincuentes saben que el Mercado Central de Puente Piedra es un territorio imposible para ellos, pues ahí Evelyn Zelaya Chaupis (38) se encarga de imponer la ley. Esta mamita vigila a diario el centro de abastos e interviene a todo aquel que quiera robar o asaltar a las vendedoras o amas de casa. Ella dice tener un ojo de halcón para detectar a los ladrones y asegura no tenerles miedo.



Señora Evelyn, todos dicen que nunca se le escapa un ladrón.

Así es, tengo una mirada de halcón para detectarlos. En el mercado los ladrones se aprovechan de la cantidad de gente para confundirse entre la multitud, pero yo siempre estoy muy atenta.



¿Y qué hace cuando los detecta?

Depende de la situación. Si el delincuente no se ha dado cuenta, alerto discretamente a mis compañeros mientras voy interviniéndolo. Si ya se percató, tocamos los silbatos para que todos estén atentos al peligro y ayuden.



¿Hace cuánto tiempo trabaja como agente de seguridad?

Acá en el mercado tengo apenas cuatro años, pero como agente de seguridad ya llevo más de diez años. He trabajado como serenazgo municipal, seguridad en el aeropuerto y otros lugares.



¿No le da miedo este trabajo?

Al comienzo sí. Los delincuentes creían que era fácil robar porque yo soy mujer, pero he aprendido a ponerme fuerte y mostrar mi carácter.



¿Cómo se inició en esta labor?

Era profesora de inglés, no tenía nada que ver con la seguridad ciudadana, pero el alto nivel de delincuencia que vivíamos en mi urbanización era frustrante. Al ver que no podíamos hacer nada, un grupo de vecinos nos juntamos y empezamos a velar por nuestro propio barrio. Así comencé en este trabajo.



¿Cuántos hijos tiene?

Dos niñas, una de 7 años y otra de 13.



¿Qué le dicen ellas de su trabajo?

Obviamente se preocupan, pero siempre se enorgullecen y dicen que su mamá es la más fuerte de todas.



¿En casa también es estricta?

Un poquito, en casa todo es más tranquilo. Es el lugar donde me puedo relajar, distraer, encontrar calma. Aunque igual hay que ser seria cuando se debe hacer respetar las reglas del hogar.



En el mercado, ¿usted es la señora ley?

Algo así (risas), pero no solo soy seguridad, también oriento a las personas que no saben dónde está cada puesto o que quieren buscar algún producto en particular.



¿Cómo celebrará el Día de la Madre?

Con mis niñas, con mi madre y con las mamitas del mercado, pues siempre nos damos un tiempo en este día para saludarnos sin dejar de estar atentas, porque un ladrón podría querer aprovechar la situación.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.