Unas nuevas estrellas del rock han nacido en Lima Sur. Con el cabello suelto y vestidas de negro, Katia Villavicencio (27), primera guitarra; Mayra Castillo (26), batería; Brenda Peralta (23), bajo; y Lucía Rua (31), segunda guitarra y vocalista, sueñan con abrirse camino en el mundo musical. Se hacen llamar ‘La Musa’ y desde un pequeño garage de Villa El Salvador hacen estallar las guitarras eléctricas al ritmo del rock.



Son pocas las bandas de rock integradas solo por mujeres, ¿cuánto tiempo llevan en la música?

Katia: Con ‘La Musa’ tenemos dos años. Antes formamos otra banda que se llamaba Cyan, pero tuvimos que dejarla porque se desintegró con la salida de algunas chicas.



¿Qué las diferencia de otras bandas?

Lucía: Tenemos influencias del rock clásico y alternativo.



¿Quiénes son esas influencias musicales?

Katia: Blondie (banda estadounidense de rock de los años setenta, cuya cantante principal es la rubia Deborah Harry) y Joan Jett (vocalista de The Blackhearts), entre otras.



¿Ser una banda de mujeres les dificulta conseguir presentaciones?

Katia: Al contrario, nos dan la oportunidad de presentarnos porque aún no es común ver bandas de solo mujeres.

Lucía: Yo sé que algunos aún piensan que deberíamos ir a lavar o planchar, pero ese tipo de comentarios no los tomamos en cuenta.



¿Cómo reaccionaron sus padres cuando les dijeron que querían ser rockeras?

Lucía: Mi mamá me apoyó, mi padre solo me dijo que no lo haga porque no me pagarían (risas).

Mayra: Nuestros padres se preocupan porque trasnochamos por las presentaciones y no siempre nos pagan.



¿Ya tienen un disco?

Katia: No, pero tenemos cinco temas propios.



¿Estudian alguna carrera profesional?

Lucía: Sí, yo soy bailarina profesional, Mayra es profesora de inglés, Katia es publicista y Brenda está estudiando para ser farmacéutica.



¿Hasta dónde piensan llegar con esta banda?

Katia: No soñamos con ser la mejor banda de rock de mujeres, solo queremos poner a rockear a todo el país.



¿Dónde podremos verlas?

Brenda: Vamos a tocar junto a otras bandas nacionales en la V edición de Villa El SalvaRock este 27 de julio en el óvalo Las Palmas.