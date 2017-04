Loncheras para el nido: ¡Prepáralas nutritivas!

La lonchera constituye una fuente alimenticia de alto valor, ya que proporciona a los niños, especialmente a los más pequeños que oscilan entre 2 y 4 años, la energía, vitamina y minerales para mantenerlos activos durante las siguientes horas de clase o juego del prekinder. Por ello, Ana María Bugosen, especialista en alimentación saludable de Cafeladería 4D te aconseja qué productos incluir en la lonchera del nido.



“Es muy importante que los padres cuiden la alimentación de los hijos, colocando entre la lonchera alimentos saludables y nutritivos. Para ello, hay que tener en cuenta que la lonchera no se mide por la cantidad de alimentos que la conformen sino por ser sustancioso y sano para el niño. Evitemos enviar una lonchera muy contundente, pues haríamos que se llenen y no almuercen.”, señala la especialista de 4D.



Asimismo, indica que los padres deben tener en cuenta que las loncheras tienen que ser divertidas -sin dejar de ser saludables-, es decir contener opciones diferentes, pues los niños más pequeños se aburren rápido de comer, así tengan hambre.







Lonchera nutritiva. Lonchera nutritiva.

Lonchera ideal para el verano:



• Fruta picada. El pequeño disfrutará de la sandía, mango, fresas, frambuesas, arándanos enteros o mandarina en gajos. No se recomienda enviar manzana ni pera porque se oxidan.



• Otra opción es incluir plátano entero con cáscara y un yogurt, del sabor que prefiera.



• También, se puede enviar bastones de zanahoria y cuadritos de queso fresco o Edam.



• Los bastones de pepinillo y un yogurt natural, también son una gran alternativa.



• Las aceitunas con queso en cuadritos, les encantará. Si los niños mastican bien puedes incluir nueces, pues son muy nutritivas y no son duras como los demás frutos secos. Su forma de mariposa animará a comerlos.





Elige opciones frescas y divertidas. Elige opciones frescas y divertidas.

Lonchera para los días de frío.



• Los huevitos de codorniz con arbolitos de brócoli, son la mejor opción. Es primordial, respetar los procesos y los tiempos de cocción, para que no pierdan su valor nutritivo.



• Para aquellos que les gusta el cereal, puedes incluir una cajita de cereal y un yogurt.



• Una lonchera suculenta y nutritiva es el omelette de un huevo con jamón de pavo. Otra alternativa es el omelette de un huevo con espinaca o choclo cocido con queso.



• Si el desayuno es muy ligero, podemos considerar enviarle un pomo lleno de avena con leche.



• La mejor manera de cuidar su alimentación es enviándole un pan de cereales, con mantequilla de maní o de almendras.



• Un muffin de zanahoria o frutas, hecho en casa es ideal para la lonchera. También puedes reemplazarlo por una galleta de avena o una barrita de cereal casera.



Una lonchera para cada estación. Una lonchera para cada estación.

Envia siempre agua no jugos, ni refrescos, aunque sean caseros, dado que se oxidan y pierden su valor nutritivo. Evitemos incluir en la lonchera jugos de caja, ya que no es bueno para la salud.



• Evita mandar panes o galletas en la lonchera. De vez en cuando incluir el sándwich, preferible el de mantequilla de un fruto seco.



• Si al niño le encanta el dulce, enviarle queques y postres hechos en casa. Las mazamorras de fruta con poca azúcar también es una opción, pero no todos los días.

