Lorena Álvarez: "Luca es increíble"

Las clases iniciaron y la principal preocupación de los padres es que sus hijos empiecen el año escolar con el 'pie derecho'. Esta es el mismo sentimiento de la guapa periodista Lorena Álvarez, quien presenta a su hijo Luca en la nueva edición de tu revista +Mujer de Trome.



Lejos de los sets de televisión, ella nos descubre su faceta como madre dedicada. "Nunca falto a una actuación de Luca y además, soy delegada de su salón. Cuando le preparo su lonchera, trato de ponerle yogur de fresa, alguna galleta de coco o soda y una fruta", detalló.



El pequeño Luca cumple cinco años en junio. Para ese mes, la periodista Lorena Álvarez dice que 'tira la casa por la ventana'. "Celebro todo lo que no pude celebrar cuando nació porque vino al mundo enfermito. No podía respirar y quedó internado en el hospital. Pero ahora es increíble. El año pasado sacó dos diplomas de excelencia", contó.



ALIMENTACIÓN SALUDABLE



Así como Lorena Álvarez, en esta edición de tu revista +Mujer también te explicamos la importancia de enviarle a tus hijos loncheras nutritivas y cómo prepararlas de forma creativas. Además, especialistas te informan todos los problemas físicos y emocionales que acarrea la obesidad en los niños.



+ENTREVISTAS



Como en cada publicación, tu revista +Mujer también te trae entrevistas exclusivas. La bailarina Maricielo Effio da detalles de la academia de baile que acaba de abrir, luego de su separación.



La salsera Yahaira Plasencia muestra todo lo que lleva en su bolso y el combatiente Said Palao revela que además de ser un chico reality, estudia ingeniería industrial, tiene una empresa de calzado y afirma que lo suyo con Macarena Velez es una relación seria.



De todo encontrarás en tu revista +Mujer: lo último en tendencias de carteras, horóscopo del amor, consultorio íntimo, consejería jurídica y hasta una novedosa receta de cocina.



