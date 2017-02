Lucas Piro causa furor con infartante sesión de fotos

El bailarín argentino Lucas Piro muestra sus mejores movimientos, pero no en una pista de baile. Esta vez se lució en una infartante sesión de fotos para la revista +Mujer, donde además declaró que si bien está soltero, no busca una mujer que le siga los pasos, únicamente ansía encontrar a alguien que sea natural y con la que pueda sostener una charla amena.



Desde el balneario de La Punta, en el Callao, Lucas Piro contó que se dedica a la danza profesional desde los 17 años y que su mejor pareja de baile no es ninguna famosa peruana, sino su hermana.



"Mis padres son bailarines. Él de tango y ella de flamenco. Crecí en una casa donde se escuchó mucha música", reveló el también integrante de 'Esto es Guerra'.



Del escándalo que le tocó vivir al lado de Rosángela Espinoza y ‘Carloncho’, el bailarín dejó entrever que es una experiencia superada. "Lo tomé como una complicación más. Y me da lástima lo que aprendí: a no confiar. Pero yo estoy tranquilo conmigo mismo. Sé quién soy, lo que hago y dejo de hacer", señaló.

CONQUISTA BAILANDO



A sus 31 años, el argentino reveló que busca una mujer sencilla. "Vivimos en una sociedad muy materialista, entonces eso te hace valorar los sentimientos y la naturalidad", puntualizó.



No obstante, confesó que cuando alguien le gusta no es bueno con las palabras, "Mi forma de decirle que me gusta es bailando, así trasmito más".



