Conoce la romántica historia de Luis y Greysi, una pareja pequeña de amor inmenso [FOTOS]

Fueron 238 parejas que se dieron el sí en el matrimonio masivo que se organizó en San Martín de Porres la semana pasada, pero solo una se robó el show. Luis Durán Gastiaburu (22) y Greysi Dávila Rojas (29) llamaron la atención no solo porque desbordaban ternura estando en primera fila, sino también porque conformaban la pareja más bajita que se casó en la ceremonia. Ambos pertenecen a la Asociación de Personas Pequeñas del Perú (Aspepp) y están a punto de ser padres.

Felicidades por su boda, ¿cómo se sienten?

Greysi: Muy feliz.

Luis: Estar casado es algo muy bonito. Soy muy feliz con Greysi y más aún que pronto tendremos un bebé.



¿Estás embarazada?

Greysi: Sí.



¿Cuántos meses tienes?

Cinco meses.



¿Y ya saben el sexo del bebé?

Greysi: Aún no, pero en octubre me haré la ecografía.



¿Qué quieren que sea, hombre o mujer?

Luis: Lo que Dios quiera, igual será bienvenido.

¿Cómo se conocieron?

Greysi: Hace dos años. Yo lo vi caminando por la avenida Alfonso Ugarte en el Cercado de Lima.



¿Te enamoraste de él a primera vista?

Greysi: La verdad es que no (risas). Al inicio solo me acerqué para invitarlo a que se integre a la Asociación de Personas Pequeñas del Perú (Aspepp), ubicada en el Estadio Nacional.



¿Y cómo nació el amor?

Greysi: Poco a poco cuando compartíamos momentos en los talleres de natación, fútbol y vóley.



¿Cuánto tiempo de relación tienen?

Greysi: Un año y tanto.



¿Y cómo decidieron casarse?

Greysi: Cuando le conté que estaba esperando un bebé se puso tan feliz que me pidió matrimonio.

Luis: Quería que nuestra familia esté reconocida ante la ley.



¿Cómo te pidió la mano?

Greysi: Me dijo ‘cásate conmigo’ y yo acepté porque lo quiero mucho y nuestro amor es inmenso.

¿Qué te gusta de Greysi?

Luis: Su carisma y belleza.



Qué pasa con la diferencia de edades, son siete años... ¿tienen problemas con eso?

Greysi: No, porque, como dice Luis, para el amor no hay edad.



¿Has tenido algún malestar?

No, pero debí dejar mi trabajo como cajera porque el médico me recomendó reposo por el peso del bebé y mi talla.



¿Cuánto mides?

Greysi: Yo mido 1,25 metros.



Luis, ¿y tú?

Tengo 1,38 metros.

¿Cuál es el problema de salud que no les permitió crecer?

Luis: Mi esposa sufre de acondroplasia (trastorno genético) y yo simplemente los huesos de mis extremidades superiores e inferiores dejaron de crecer.



¿Y en qué trabajas, Luis?

En el área administrativa de la UGEL 03 en Lima.



¿Cómo fue la celebración de tu boda?

Greysi: Muy sencilla, solo familiar, en mi casa en San Martín de Porres.



¿Qué planes tienen ahora?

Greysi: Esperamos que todo salga bien y luego mudarnos a otra casa.





(Pilar Cuya)

