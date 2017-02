La modelo Macarena Vélez habló con la revista +Mujer de Trome y contó todo sobre su nueva faceta como empresaria. La combatiente contó que ha montado una empresa de calzados junto con Said Palao, su enamorado, desde agosto del año pasado.

"Él me contó que su abuelo tenía una fábrica calzado para hombres y decidimos hacernos socios del señor. Ahora yo produzco mi línea de sandalias, que lleva mi nombre, y Said, su marca para varones llamada Carducci", señala en entrevista a la revista +Mujer de Trome.



Zapatos Macarena Velez Zapatos de la modelo Macarena Velez.

Es por eso que al llegar al taller de Macarena Vélez, ubicado en San Martín de Porres, la encontramos ocupada supervisando la producción de sus calzados que tiene como slogan “Ponte traviesa al caminar”.



Macarena Vélez en medio de sus calzados y nuevas colecciones, que ya tiene lista para la temporada otoño-invierno, confesó que sabe mucho de la fabricación de zapatos que abarca -según señala- seis procesos que van desde cortar, plantar, armar, poner sellos, cada detalle es importante.





Macarena Macarena Velez y su novio Said Palao.

La modelo Macarena Vélez se encarga del diseño de sus sandalias y asegura que las hace en plataforma alta porque es el estilo que más le gusta a ella. Sus calzados son vendidos en las tiendas ViModa y Corello del Centro de Lima.



Macarena Velez y Said Palao afirman que trabajar juntos en Combate y en la empresa de calzados no afecta su relación y que más bien los ha unido como pareja pues se conocen ahora un poco más y comparten objetivos juntos.

Velez Se hizo socia de su novio Said Palao y de la familia de este y ahora tiene su propia fábrica de calzados.

