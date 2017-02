Maju Mantilla: ‘Me siento más segura en la conducción’

¡Maju Mantilla es la nueva portada de la revista +Mujer de Trome! La guapa conductora de televisión contó, en una interesante entrevista, sobre su nuevo espacio televisivo 'En Boca de todos', su incursión como actriz y su nueva faceta como empresaria en el rubro del turismo.



"En el norte estoy alquilando bungalows. Es algo que he venido construyendo poco a poco. Tengo muchas ganas de salir adelante y hacer algo por mi país", reveló Maju Mantilla en el especial por el 'Día de la Mujer' que te trae tu revista femenina.



'EN BOCA DE TODOS'



La Miss Mundo 2004 detalló que, a diferencia del programa 'Al aire', 'En boca de todos' se ha incluido más realities y se apuesta por el talento. "Antes se trataban muchos de temas de espectáculos. De hecho, al inicio me costó hablar de otros personajes, pero ahora estoy tranquila. Si tengo que dar una opinión de un artista, la hago a mi estilo. En el canal nunca me han presionado, si fuese así no lo aceptaría", indicó.



EN FAMILIA



Resaltó la relación que mantiene con su esposo (Gustavo Salcedo), quien -según refiere- la trata como toda una reina. "Estoy en una relación bonita. En un comienzo pensamos tener tres hijos, pero ahora nos sentimos bien con dos. Él es un hombre que tiene la capacidad de resolver los problemas con mucha tranquilidad. Siempre está pendiente de mí”, acotó.



Además de esta simpática entrevista, la Miss Perú Universo, Valeria Piazza, presenta a su novio Pierre Cateriano y da detalles de su boda. Y descubrirás qué lleva en la cartera la periodista Maritere Braschi.



Y si tienes niños en casa, interesantes artículos de crianza te dicen cómo advertir si tu hijo es violento o qué hacer si tiene malas juntas. Horóscopo del amor, consejos para mejorar la vida en pareja, consultorio íntimo... de todo en tu revista +Mujer.



Cómprala en tu quiosco favorito a solo 1 sol.

