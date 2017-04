Mamita de Lima Norte es una trome con las llantas

Estás conduciendo por la carretera Panamericana Norte y una llanta se te revienta... tranquilo, María Alvarado (59) está lista para solucionar tu problema. Esta trabajadora madre de familia lleva quince años cambiando y reparando llantas de autos, coasters y camiones en el kilómetro 38.5 de esta vía y asegura que para ella no hay trabajo imposible. Un ejemplo de Lima Norte.



Señora, usted sí tiene punche…

Claro, con tanto tiempo en este trabajo ya nada es imposible para mí. Sacar llantas, cargarlas, repararlas y usar todas las herramientas que se necesitan me ha hecho tener más fuerza que antes.



¿Cuánto tiempo lleva en este negocio?

Quince años. Empecé trabajando para un amigo, pero como negocio propio tengo diez años.



¿Y a qué se dedicaba antes?

Era ama de casa y me ganaba la vida vendiendo menú, lavando y planchando ropa ajena.



Emprendedora trabaja para mantener a sus hijos. Emprendedora trabaja para mantener a sus hijos.

¿Y cómo dio este cambio tan radical?

Fue por curiosidad y necesidad. Yo venía seguido por la Panamericana Norte porque vendía comida a los mecánicos de esta zona. Tenía un amigo que era llantero, así que le pedí que me enseñara. Me acuerdo que lo primero que aprendí fue a parchar llantas.



¿Qué fue lo más complicado?

Tal vez cambiar la llanta, porque para desatornillarla y atornillarla se necesitaba fuerza y yo aún no estaba acostumbrada. Pero nunca me rendí, por eso sigo en el negocio.



¿Este trabajo es suficiente para mantener su hogar?

Sí, tampoco es que me llene de dinero, pero ayuda mucho. Tengo mi clientela, aunque no siempre fue así.



Es la reina de la panamericana Norte. Es la reina de la panamericana Norte.

¿Por qué?

Porque antes rechazaban mi trabajo por ser mujer. Muchos creían que no lo hacía bien, pero los tiempos han cambiado. Ahora nos tienen más confianza. Las mujeres hemos demostrado que podemos hacer la misma labor que los hombres y mejor todavía.



¿Extraña estar en casa?

No. Antes sí porque mis hijos eran pequeños. Ahora que están grandes y se valen por sí mismos, ya no. Además, esta labor me ayuda a liberarme del estrés. Le he agarrado mucho cariño a esto.



¿Dónde pueden encontrarla?

Estoy en el kilómetro 38.5 de la Panamericana Norte en Puente Piedra, me encuentran como ‘Llantería María’. Así, con rima (risas). (Michael Livia)

Auxilia emergencia de cientos de viajeros. Auxilia emergencia de cientos de viajeros.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.