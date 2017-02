¿Manchas en la piel? Elimínalas de forma natural

¿Quién no se ha desesperado al ver manchas en su piel? En ese momento quieres aplicarte todas las cremas posibles para que desaparezcan lo más pronto posible y mostrar un cutis limpio y radiante. Incluso, te pones en el rostro productos que a la larga pueden empeorar tu condición.



Una buena alternativa para eliminar las manchas de la piel es usar productos naturales. No tendrás resultados en dos o tres días pero sí a las dos o tres semanas, para ello es importante que tengas paciencia y seas constante en su aplicación. Prueba con alguna de las siguientes recetas:



1. LECHE, YOGUR O CREMA DE LECHE

Estos productos contienen ácido láctico, muy beneficio para eliminar manchas. Remoja un pedazo de algodón (no papel higiénico) en leche o yogur y pásalo por todo tu rostro. Deja que actúe 20 minutos y enjuagas con agua fría. Hazlo todas las noches.



2. JUGO DE LIMÓN

Pasa por tu cutis un algodón remojado en el jugo de limón, ten cuidado con los ojos. Espera 15 minutos y lávate. Si tienes granitos y te arde mucho, enjuágate de inmediato. Hazlo solo en las noches, si lo haces por la mañana y te expones a la luz corres el riesgo de aumentar las manchas.



3. ALOE VERA

Remoja en agua una rama de aloe vera la noche anterior. Luego extrae el gel y frótalos sobre las manchas. Sus propiedades te ayudan a aclarar y a regenerar la piel.



4. AVENA Y LIMÓN

Licúa un puñado de avena con jugo de limón. Aplica esta mezcla en todo tu rostro, evitando la zona de ojos. Deja pasar 20 minutos y retira con agua tibia y luego con fría. Repítelo dos veces por semana.

5. ZANAHORIA, YOGUR Y ACEITE DE OLIVA

Licúa un trozo de zanahoria, media cucharadita de aceite de oliva y dos cucharadas de yogur natural. Cubre tu cara con esta preparación, deja reposar 15 minutos y enjuaga. Puedes repetir esta mascarilla tres veces por semana.



