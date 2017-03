7 maneras de sacarte de encima a ese 'amigo' pegajoso

Las mujeres sabemos cuando le gustamos a un hombre, pero si el chico no nos atrae, es mejor evitar darle falsas ilusiones y mantener un trato cordial pero distante.



1. IGNÓRALO.

Cuando un hombre está interesado en una mujer la busca para almorzar, para acompañarla al paradero, traerle el café, o simplemente aparece donde esté ella para llamar su atención. Si trabajan juntos, estudian, viven cerca o comparten los mismos amigos, será casi inevitable no verlo. Sé cordial al saludarlo la primera vez que lo veas al día, luego ignora sus esfuerzos de llamar tu atención.



No se trata de alejarte de él y salir corriendo cada vez que lo veas. Solo no le permitas los besos prolongados en la mejilla o mano, tampoco los abrazos efusivos sin razón, déjale claro que ese tipo de proximidad solo se lo das a tu pareja, familia o personas muy allegadas a ti.



pareja Ignóralo.

3. PRESÉNTALE AL CHICO QUE TE GUSTA.

Que conozca, de manera casual, a la persona que sí te

gusta o el chico con quien sales. Muchas veces esta es la manera más clara de hacerle ver que no quieres nada con él. Vamos, no pienses que le harás daño, al contrario. Estás siendo sincera.



4. NO RECIBAS SUS REGALOS.

Una de las armas de conquista de los hombres es dar obsequios o sorpresas. Si tienes claro que él no es el chico que te gusta, no recibas de él ningún regalo. Si lo haces, le estás dando cabida a sus intenciones. Menos aún aceptes salidas al cine, a tomar un café o un juguito. Nada. No le des ilusiones.



pareja No recibas sus regalos.

5. SI NO ENTIENDE... ¡DÍSELO!

Si a pesar de todas las señales continúa insistiendo con tener algo contigo, habla con él de manera directa y franca, y dile que no te gusta. Evita poner excusas como no tengo tiempo o ahora estoy abocada en otros objetivos o quiero estar sola. Dile lo que sientes... que él no es el indicado. Y punto.



6. NO PERMITAS ATENCIONES.

Que te jale la silla, abra la puerta y ayude a ponerte el saco, son gestos de caballerosidad, pero recuerda que él lo hace para agradarte y generar en ti un sentimiento. Si tienes claro que él no te gusta como pareja, ¿para qué vas a aceptar esas atenciones?



7. COMUNÍCATE LO NECESARIO.

Las llamadas, mensajes de texto o wasap que puedas recibir de tu nuevo pretendiente, no deben ser siempre respondidos. Si lo haces, él creerá que también estás interesada, y que

le estás dando pie de galantearte. Si te ves obligada a responderle por un tema de trabajo, hazlo a través de una llamada y habla de manera clara y concreta; evita tratar otro tema que no sea laboral.



pareja Habla con él lo necesario.

