Maquillaje para pieles maduras

El paso del tiempo no tiene que significar una renuncia a estar guapa. Todo lo contrario. Sólo hay que conocer una serie de trucos para sacar partido al maquillaje cuando la piel ya comienza a notar las huellas del paso de la edad.

Para estar guapa en la madurez es usar el maquillaje con sabiduría. En el caso de las pieles de más de 50 años el ‘enemigo’ más frecuente a batir suelen ser las arruguitas que con el paso del tiempo aparecen en el rostro. Con el fin de disimularlas y de conseguir un aspecto inmejorable y natural, he aquí una serie de pistas que seguro te resultarán muy prácticas.



PREPARAR LA PIEL

Según la reconocida Make up artist, Grace Brophy (@GraceBrophyMakeup), qeneralmente las personas con piel madura ya no tienen grasa en exceso, por eso es mejor usar bases hidratantes y ligeras para no marcar las arrugas. Evita usar polvos en exceso porque dejarán el rostro opaco y la idea es iluminarlo.

Consejo:

No te excedas con los polvos porque le dan al rostro una apariencia acartonada y de poca luz.

maquillaje Si antes solías maquillar tu cara con una base de máxima cobertura, deja de hacerlo. Las capas gruesas de maquillaje resaltan las arrugas, así que es preferible una base ligera.

OJOS Y CEJAS

El color ideal para las cejas es el marrón (puede ser oscuro o claro, según la tez). En los ojos, aléjate de los delineados extendidos (colitas o gatunos) que pueden acentuar las ‘patitas de gallo’. Lo mejor es un delineado sutil, no muy grueso. En el párpado inferior, olvídate del negro y usa un color natural como un marrón. Si el ojo está caído, solo retoca la esquina exterior, de lo contrario enfatizarás su forma.

Consejo: La mejor elección de paletas de sombras son las de color claro y mate. Nada de brillo en los ojos.

maquillaje Si la ceja es arqueada y acaba de forma descendente muy marcada, lo mejor es centrarse en repasar la primera mitad de la ceja levemente, para evitar reforzar la sensación de ojo caído.

LABIOS

Para disimular esos pliegues que se forman alrededor de los labios es primordial elegir productos de larga duración y de calidad. Primero, delinea bien tus labios y cuida que el producto no se filtre por las arrugas y tu boca pierda forma. Luego rellena los labios con el labial de tu elección. Para un mejor acabado hazlo con una brochita especial para esa zona.

Consejo: Evita cualquier tipo de brillo o tonos muy llamativos que puedan resaltar las arrugas de la comisura de tus labios.

maquillaje Es conveniente definir el contorno del labio que suele ir desdibujándose con la edad. Lo más conveniente es elegir un delineador del mismo tono que el labial.

Como siempre, sin importar la edad, la hidratación es fundamental para un maquillaje perfecto, pues la piel luce más tersa y saludable. Hidrata tu rostro todos los días al levantarte y antes de acostarte.

Bonus: Si tienes ojeras muy pronunciadas, cúbrelas con maquillaje de larga duración para evitar que se corran o se filtren en los pliegues de tu piel.



