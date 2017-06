Marcelo Anticona: un verdadero empresario del calzado

Este 13 de marzo inicia oficialmente el año escolar y el empresario José Marcelo Anticona (65) aprovecha cada minuto de la temporada para ofrecer zapatos de colegio en Los Olivos, de Lima Norte. Con 18 años en este distrito y como buen trujillano, afirma que nadie le gana cuando de vender calzado se trata.



¿Desde cuándo se ha preparado para la campaña escolar?

Desde enero. Los zapatos los traigo desde Trujillo, mi ciudad natal.



¿Siempre ha vendido en Los Olivos?

Desde hace 18 años estoy acá, pero antes he trabajado en el Mercado Central, Grau, Polvos Azules... siempre atendiendo esta campaña.



¿Solo ofrece zapatos?

No, también tengo mochilas, medias, plantillas y pasadores porque me piden.



¿Hay algo nuevo que satisfaga las exigencias de su clientela?

Ahora todos quieren productos de marca, por eso hay que tenerlos. Las niñas son más exigentes en cuanto a detalles y aplicaciones en sus zapatos y mochilas.



¿Qué es lo difícil de este negocio?

No es complicado, es más bien entretenido.



¿Por qué?

Porque las mamás traen todos los años a sus hijos y me dicen: “señor, el zapato le ha durado, pero su pie ha crecido”, entonces me vuelven a comprar.



¿Dónde aprendió a manejar este rubro?

En Trujillo confeccionaba zapatos en un taller y cuando llegué a Lima, en 1972, ingresé como maestro en una fábrica de calzado. A partir de 1982 me independicé y empecé con la venta.



Entonces a usted nadie lo engaña con los zapatos...

Así es. Yo sé cuando son de cuero y van a durar.



¿Dónde lo ubicamos?

En mi zapatería y bazar ‘El Cuerazo’, en el Centro Comercial Naranjal, tienda 1 y 2. (Mariela Celis)

