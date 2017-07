María Grazia Gamarra: "Me enorgullece ser trabajadora y responsable" [ENTREVISTA]

La vemos cada noche como la aguerrida ‘Josefina’ en la telenovela ‘Mujercitas’. Siguiendo el estilo franco y directo de su personaje, la joven actriz María Grazia Gamarra reveló más de un secreto en este divertido cuestionario.

¿Por qué te felicitas a nivel profesional?

Me enorgullece ser trabajadora, responsable y disciplinada.



¿Alguna vez te tocó trabajar con un exenamorado?

Sí y todo bien.



¿Qué color de ropa no tienes en tu clóset?

Celeste.



Tu cantante favorito...

No tengo, pero me gusta mucho Gian Marco Zignago a nivel nacional.

Te tomarías fotos desnuda...

No sé si lo haría. No está en mis planes.



¿Cuál es la mayor locura que has hecho por amor?

¿La mayor locura? (risas), prefiero no contarla.



¿Te gusta cocinar?

Sí, pero no sé mucho sobre cocina.



Tu plato favorito...

Las pastas.



Ser chofer o copiloto...

Chofer.

María Grazia Gamarra es Josefina en Mujercitas

Tu mayor temor...

Las cucarachas.



Tacones o zapatillas...

Ambos... depende de la ocasión.



¿Te gusta el karaoke?

Me encanta.



¿Qué género prefieres cantar?

Canto de todo.

Algo que te cause indignación...

Me indigna el maltrato.



Tu trago favorito es...

El ron o la piña colada.



¿Viajar o dormir?

Viajar mucho.



Tu mejor regalo...

Un álbum. Me lo hizo mi mejor amiga.

¿Televisión o cine?

Cine.



¿Tu gran amor?

No lo puedo decir (risas).



¿Cuál es la etapa de tu vida a la que nunca volverías?

La etapa del colegio.



¿Puede existir la amistad entre hombre y mujer?

Sí creo en esa amistad.

¿Coleccionas algo?

No.



Una cosa que siempre llevas a tus viajes.

Libros.



¿Maleta grande o mochila?

Prefiero las maletas grandes.



El mejor recuerdo de algún lugar que hayas visitado.

¿Recuerdo...? La compañía siempre.

¿Qué tan lejos has llegado fuera del país?

He viajado muy lejos. Amo viajar.



Tu jerga favorita.

Cool.



¿Cada cuánto cambias de celular?

No cambio, a menos que se rompa.



¿Lo primero que haces al despertar?

Revisar mi celular.



Tres deseos...

Amor, unión familiar y salud.