Maricarmen Marín conversó con Trome sobre sus gustos y su nuevo programa [ENTREVISTA]

Por: Milagros Laura y Samantha Aguilar



Dulce, talentosa, sencilla. Así es Maricarmen Marín, la ‘Princesita’ del programa ‘Yo Soy’, que a solo unos días de estrenar su nuevo espacio con Sergio Galliani, conversó con Trome.



Cuéntame de tu nuevo programa...



Se llamará ‘Qué tal sorpresa’. Es un espacio familiar con un gran atractivo, donde una persona enviará una carta para darle una gran sorpresa a un ser querido.

¿Cómo es la ‘química’ con Sergio Galliani?



Excelente. Me encanta trabajar con Sergio. Es un supercompañero y muy profesional.



¿Cómo haces para mantenerte bien físicamente?



Sigo una rutina y practico deporte. Necesito estar en buena forma por todo el trabajo que me espera este año, por eso también tengo asesores que me ayudan.



¿Qué deporte te gusta?

​

Correr.

¿Qué haces antes de dormir?



Veo una película o serie.



¿Tu lugar perfecto?



Mi casa.



¿Qué te enamora de un hombre?



Su seguridad.



¿Una fobia?



Le tengo miedo a las alturas.

¿Qué descartas en un chico?

​

Nada, no sé.



¿Qué te saca de quicio?



La gente ociosa que se lamenta porque no tiene algo.



¿Cómo eres cuando te molestas?



Respiro y analizo las cosas para decirlas de una buena manera. No podría ser de otra forma. Soy directa cuando digo que no me gusta o incomoda algo, pero no soy malcriada o grosera.

¿A qué famoso te gustaría conocer?



A Beyoncé y a Madonna.



¿Te sientes sexy?



Todas las mujeres tenemos un poco de todo.



¿Qué te disgusta de tu físico?



Nada, estoy contenta con lo que tengo.



¿Tu debilidad?



Los chocolates.

¿Cómo te gustaría que te recuerden?



Como una peruana luchadora.



¿Cuáles son tus próximos proyectos?



Estoy en mil cosas, incluidos el nuevo programa y mis shows de Navidad para más adelante. He hecho el trabajo de concientizarme física y mentalmente. Mi trabajo requiere de mucha concentración y estoy preparada para eso. Además, me gusta muchísimo.