Marisol Rodríguez Taipe: ‘Mi negocio sí sale a flote’

Marisol Rodríguez Taipe (33) ha reunido una ballena, un cocodrilo, una tortuga y otros animales en la esquina de la avenida Venecia y prolongación Huaylas, en Villa El Salvador. Pero no se trata de animales en carne y hueso, sino de coloridas figuras de animales convertidos en flotadores que la joven madre de familia vende desde hace 11 años en cada verano.



¿Con tanto sol su mercadería no se malogra?

Claro que sí, por más que uso toldo y sombrilla para cubrir los flotadores, el sol afecta, pero es necesario exhibir la mercadería armada (flotadores inflados) para atraer clientes.



¿Los flotadores se hacen en Perú?

No, todos son importados y se compran al por mayor para venderlos en esta época de calor.



¿Cuáles son los diseños que más buscan tus clientes?

Para los pequeños tenemos flotadores tipo chalecos y mangas para nadar en piscina. Los adultos prefieren flotadores grandes con forma de animales, motos o colchonetas, ellos buscan divertirse y relajarse.



¿Qué rango de precios tienen tus productos?

Hay desde 10 soles hasta 80 soles.



¿Cuántos puedes vender en un fin de semana?

Hasta 12, pero de diferentes precios.



¿Cómo se mantiene un flotador?

Lo mejor es guardarlo seco y desinflado, dentro de una caja o papel con harina o talco para evitar los hongos.



¿Cuando no es temporada de verano, qué vendes?

Abarrotes, fruta o dulces.



