Maritere Braschi festeja aniversario de revista +Mujer [FOTOS]

La bella conductora de Reporte Semanal, Maritere Braschi festeja con nosotros el cuarto aniversario de la revista +Mujer y revela además sus secretos para mantenerse en forma. "El mejor consejo que yo les puedo dar a las mujeres es que siempre estén en movimiento. En mi caso, todos los días camino, bailo o hago algún deporte en las mañanas. Amo respirar el aire puro y revivir mi espíritu de niña", dice.



Maritere Braschi agradece además todo lo bueno que le ha dado la vida. "Me siento más sabia, calmada, pausada. No me gusta pelearme con la gente, ni en las redes sociales. Siento que estoy en una etapa de mi vida en la que los resultados de mis elecciones son mejores y tengo el perfecto control. Adoro mi madurez".



En esta edición de aniversario también tenemos a la actriz Natalia Salas mostrándonos su nueva faceta como animadora de show infantiles y en la sección de el churro nada y nada menos que a Salvador de la serie 'Ven, baila quinceañera', Diego Carlos Seyfarth quien afirma que le enamoran las mujeres con personalidad.



Por su parte, la actriz Stephanie Orúe nos presenta al amor de su vida Adrián con quien tiene una relación estable. Además de ello, como siempre tu revista +Mujer viene cargada de consejos de crianza, moda, belleza y gastronomía. No te la pierdas, puedes comprarla en cualquier kiosco por solo S/ 1.00.

