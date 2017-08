Carol Saavedra es una amante de los animales por eso no dudo en celebrar el primer año de vida de su mascota mediante una gran fiesta en el parque de Los Olivos.



Todo estaba listo. La decoración, los invitados, los bocaditos, la torta y hasta el peluche viviente. De pronto entró en escena, con la lengua afuera y una polera celeste, Valentino, un perrito de raza pug al lado de dueña Carol Saavedra (29).



La fiesta se organizó en el parque Azafrán, en Los Olivos, y muchos de los vecinos se congregaron en el lugar para observar la celebración.



¿Cómo te nació el cariño por los perros?

Desde pequeña, cuando tuve un perrito. Desgraciadamente esa mascota se murió y sentí mucha pena. En cuanto a Valentino, mi pug, hace poco decidí tenerlo.



¿Cuánto tiempo lleva contigo?

Vive conmigo hace un año. Quise tenerlo porque me sentía sola y quería tener un amiguito.



¿Qué significa él para ti?

Es mi vida, lo adoro. Cuando está enfermo, yo también me pongo mal. Incluso a veces lloro con él.



¿Cómo decidiste organizarle su cumpleaños?

Yo hago eventos y fiestas para perritos. Entonces pensé en hacerle una a mi mascota.



¿Qué novedades tienen estas celebraciones?

Decoraciones pensadas para perritos, como gorritas y galletas. Además, la torta es de harina de camote y la hace mi mamá.



¿Cómo haces para que los canes no se peleen durante la fiesta?

Cada uno va con su dueño, así que ellos los cuidan.



¿Es verdad que Valentino tiene su propio dormitorio?

Sí, en mi casa él tiene su propio espacio.



¿Qué tiene en su cuarto?

Es como un niño: tiene su clóset, su cama, su caja de juguetes y su plato de comida.



¿Cuánta ropa tiene?

Tiene 24 trajes, entre ropa de invierno y de verano. También tiene un pijama para estar en la casa y su ropa de calle para cuando tiene reuniones.



¿Te alcanza el presupuesto?

Con él no me mido en los gastos. Tengo mi trabajo en la estética y personal a cargo, de manera que puedo repartir mi tiempo entre mi salón de belleza y mi perro.



¿Tu familia qué te dice?

Mi mamá (Marisela) lo adora y mis hermanas me entienden, porque tienen tres poodles.



¿Y cuando quieras tener una familia?

Cuando llegue ese momento, le enseñaré a mis hijos a amar a los perros y los querré a todos por igual.



¿Cómo te pueden contactar?

A través del Facebook de Valentino, como ‘Valentino Robles Saavedra’. Los dueños de sus amigos perritos me contactan por ese medio y así nos ponemos de acuerdo. (Pilar Cuya)



