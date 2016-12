¿Planes de matrimonio? 7 señales que tu relación es un fracaso

Algunas parejas se sienten preocupadas por el rumbo de su relación, y en los malos momentos, por ejemplo, tras una discusión, les asaltan pensamientos como “¿es ésta la persona definitiva?”, “¿deberíamos seguir adelante juntos, o estaríamos mejor cada uno por su parte?”.



Es más, en ocasiones pretendemos no aceptar que nuestra pareja ya no puede proporcionarnos la felicidad que nos otorgaba en sus inicios, por lo que hacemos caso omiso a los signos que nuestra relación de pareja nos envía, y que sin embargo se encuentran presentes en nuestra vida cotidiana.



A continuación te presentamos 7 señales clave que debes tener en cuenta para saber si tu relación de pareja solo está pasando por una mala racha, o si se trata de algo más serio.

1. Peleas continuas: Ya no son capaces de controlar sus palabras y acciones. Discuten hasta por la toalla que utilizaron y la puerta que no cerraron, es decir, esperan la menor provocación para descargar toda la furia hacia la otra persona.



2. No están sincronizados: Los dos quieren diferentes cosas al mismo tiempo: Tú deseas ir al cine, mientras que él prefiere quedarse en casa. Estas actitudes son frecuentes y ninguno de los dos es capaz de llegar a un acuerdo.



3. Rosario de resentimientos: Les cuesta expresar sus emociones y se reservan pensamientos negativos respecto al comportamiento del otro. Se convierten en dos bombas de tiempo a punto de explotar.



4. Falta de empatía: Ya no importa lo que le pasa al otro, cada quien va por su lado y no hay ningún deseo por mejorar la relación. Mucho cuidado, porque la falta de respeto se aproxima con esta señal.



5. No hablan del futuro: No existen proyectos juntos a mediano plazo. Evitan hablar del tema, porque de antemano presienten que la relación en cualquier momento puede terminar y peor aún, en mala forma.



6. Conflicto personal: Se instala en cada una de las partes un sentimiento recurrente: Querer estar solo y en otro lado, lejos de la pareja. Ya no te sientes de la misma manera como cuando iniciaste la relación y ese querer desvincularte te hace sentir mal.



7. Ya no hay deseo: No se llevan bien a nivel sexual a consecuencia de los problemas emocionales. La apatía se traslada en todos los espacios que comparten.