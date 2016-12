Matrimonio: Señales de que tu relación está en crisis y cómo solucionarlo

Un matrimonio sólido no se construye de la noche a la mañana, sino que se hace fuerte con el tiempo. Es como un ser vivo al que hay que cuidar, alimentar, engreír y dedicar tiempo. Esa es la única manera de que un matrimonio o cualquier tipo de relación resista y se consolide con el tiempo.



El psicoterapeuta Walter Hinojosa sostiene que cuando la pareja recién convive, apenas se conoce en un 50%. Eso significa que habrá aspectos de tu chico que no te gusten, pero no por eso vas a dejarlo de inmediato. Así que el matrimonio es todo un proceso.



Toma nota de los consejos de + Mujer para mejorar tu relación de pareja y comprueba si tienes un matrimonio a prueba de balas.



Discuten, pero sin herirse. Es natural que una relación de pareja discutan en algún momento. No siempre van a estar de acuerdo en todo. En un matrimonio sólido, ambos exponen sus puntos de vista, sin alzar la voz o llegar a los golpes.



Se valoran entre sí. Cada quien reconoce las habilidades del otro. No hay una competencia entre ellos para saber quién es el mejor en ciertas actividades. Al contrario, se ayudan para juntos lograr sus objetivos.



Confían en el otro. No hacen escenas de celos cuando cada quien sale con sus amistades. Comprenden que toda persona necesita su espacio individual para realizarse y no acabar asfixiado en la relación de pareja.



No temen expresar lo que sienten. Cuando tienen alguna duda o inquietud en cualquier ámbito, o algo les incomoda, no se quedan callados. Expresan lo que sienten, pero con respeto.



Video: Avanza Pormas