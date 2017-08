Mávila Huertas luce genial a sus 46 años

Mávila Huertas luce más desenfadada y roquera que nunca en la revista +Mujer de Trome, para la que posó en chaqueta de cuero y jeans rasgados.



La periodista, bien cuidada y en forma, dijo estar contenta porque acaba de lanzar un libro sobre la vida del cantante Pedro Suárez Vértiz y tras enfrentar un proceso personal de crecimiento, puede decirle a las mujeres que "es lindo tener 46 años y querer conquistar el mundo".



Antes de encontrar ese equilibrio, la figura televisiva Mávila Huertas recordó algunos episodios de su vida, como la época de terrorismo que marcó su juventud.



"La crisis parecía inviable. Quería ser periodista cuando todos me decían ‘estudia Derecho o Economía’. En esa generación hubo personas que creyeron en sus sueños pese a las dificultades, Pedro Suárez Vértiz -por ejemplo- encarna eso".



Sobre la maternidad, Mávila Huertas declaró que no le incomoda que le pregunten sobre ese tema. "Cuando me casé, preguntaban 'para cuándo', pero no podía embarazarme si sabía que ese año iba a navegar por Pacaya Samiria o estaría en la Antártida, así que congelé mis óvulos. Si asumo la maternidad no será para sentirme yo realizada", mencionó Huertas, quien dio a conocer que se encuentra muy feliz al lado de un productor musical.



