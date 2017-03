¡Prepara el mejor desayuno a tu niño toda la semana!

Te preocupas tanto por la lonchera escolar que dejas de lado el desayuno, que es el alimento más importante del día, sobre todo para los niños, quienes están en pleno crecimiento y desarrollo.

Adriana Carulla, nutricionista de Oster, señala que el cerebro necesita glucosa para que funcione bien, por eso si tu hijo no come nada, durante las primeras horas del día estará inquieto, aburrido, distraído y malhumorado. Por eso, no debe salir de casa sin tomar desayuno.

En tanto, la nutricionista Karina García señala que en el desayuno del niño no deben faltar los lácteos (leche, yogur, queso), pues ayudan a fortalecer los huesos y aumentan los niveles energéticos. Por eso brinda cinco desayunos nutritivos.

LUNES: Un vaso de jugo de naranja, una taza de avena con leche y un huevo revuelto.



MARTES: Un vaso de jugo de papaya, una taza de leche y un pan integral con jamón y queso.



MIÉRCOLES: Un batido de frutas de estación con leche o yogur, huevos revueltos y dos tostadas.



JUEVES: Una taza de quinua con leche, dos tostadas, un huevo duro y una fruta picada.



VIERNES: Una porción de yogur con hojuelas, una fruta picada y un pan con queso.