¡Melissa Klug es empresaria de modas! Ella nos habla de esta faceta [ENTREVISTA]

La siempre sonriente Melissa Klug, expareja sentimental del futbolista Jefferson Farfán, inició su aventura empresarial vendiendo prendas y accesorios que traía de Europa y Estados Unidos. Ahora tiene tres tiendas en Lima.

¿Cómo incursionas en los negocios?



Quería iniciar algo propio, que me haga sentir a gusto y me brinde ganancias.



¿Por qué elegiste este rubro?



Siempre me gustó la moda desde que vivía en Europa con el papá de mis hijos. Hace más de siete años puse una tienda de ropa de hombres, mujeres y niños en Tampa (Estados Unidos) con una gran amiga, pero luego decidí cerrarla y traje toda mi mercadería a Lima.

¿Qué productos ofreces?



Decidí abrir una tienda uniendo varias marcas y me asocié con la línea Jeans Virgen’s porque me gusta el material, que es como malla y se amolda perfectamente al cuerpo. Además, tenemos bodies, zapatillas, zapatos y vestidos.



¿Cuántos locales tienes?



Tres. Uno en la Rotonda de La Molina, otro en Galería Plaza y el último en La Koketa de Gamarra. También vendo por las redes, que es como ahora se manejan los negocios.

¿Por qué el nombre?



Porque me encanta Gaia.



¿Qué obstáculo has encontrado en tu camino como empresaria?



En realidad no hay ningún obstáculo para emprender. Aquí a las mujeres nos encanta estar bien vestidas y arregladas.



Un consejo para las emprendedoras…



Que luchen por hacer realidad sus sueños y anhelos. No hay mayor recompensa que sentirse bien con uno mismo, luego del sacrificio que se hace para emprender. Es un orgullo ver que sí se puede cuando de verdad se quiere.