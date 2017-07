¿Qué hacer si mi hijo tiene una pesadilla? Aquí tienes 7 grandes consejos

Si un grito o un llanto irrumpió tu sueño y descubres que tu hijo está teniendo una pesadilla, lo primero que debes hacer es darle todo tu apoyo y calmarlo.



“Para evitar este tipo de situaciones lo mejor es que los niños antes de dormir no presencien peleas en casa ni duerman con el televisor prendido. Menos aún viendo películas de terror o monstruos”, advierte el psicólogo Rafael del Busto.



El especialista brinda algunas otras recomendaciones para ayudar a tu hijo:

1. Ve a su cuarto. No le digas fríamente que se acueste, y acompáñalo hasta que se tranquilice.



2. Acarícialo, abrázalo y cógele la mano.



3. Dile frases como: ‘Estoy contigo’, ‘No te voy a dejar’, ‘Cálmate’.



4. Dale un vaso con agua o una manzanilla para que se relaje.



5. No lo obligues a que te cuente su pesadilla. Si desea hacerlo, dile que le ponga un final feliz.



6. No cierres la puerta de su cuarto y deja prendida la luz del pasadizo.



7. Si está tan asustado y quiere dormir contigo, permíteselo. Por una vez no se le hará hábito.