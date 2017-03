Mi pareja no me ayuda en nada, ¿qué hago? 

En una relación de pareja se deben establecer metas a corto, mediano y largo plazo, esto ayudará a que la convivencia sea armónica, equitativa y respetuosa. Pero qué sucede cuando la mujer es la que hace todo (trabaja, limpia la casa, cocina, cuida a los hijos) y el varón no mueve ni un dedo para ayudarla.



La psicoterapeuta Virginia Arroyo Guadalupe señala que esta situación se da por dos razones:

a) La primera es cuando la mujer, en su afán de querer ser la 'superesposa' y la 'supermamá', no comparte funciones con su pareja y la acostumbra a no hacer nada.

b) Y la segunda, cuando el hombre es conformista (no tiene expectativas de progresar). Ambas condiciones van quebrantando la relación, pues surgen las malas caras y críticas negativas.



CONFÍA MÁS

La especialista aconseja no autoasignarse el término de 'supermujer' y, más bien, entender que el matrimonio es de dos, por lo que deben repartirse las actividades y quehaceres del hogar.

El sexo femenino tiene que confiar y darle la oportunidad a su pareja de demostrar su potencial.



Sugiere dejar de lado las críticas y frases como 'nunca lo haces bien', 'mejor lo hago yo' o 'siempre es lo mismo contigo'. Tampoco es bueno que la mujer pida cambios inmediatos, debe ser paciente y motivar a su pareja a que la ayude.

Motiva y habla con tu pareja para que te ayude en la casa. Motiva y habla con tu pareja para que te ayude en la casa.

ENFRÉNTALO

Si tu novio o esposo es conformista, siempre anda justificándose ('para qué voy a ganar más si con lo que tengo alcanza') o no tiene espíritu de lucha, dialoga con él. Pregúntale qué lo detiene y por qué no pone empeño en sacar adelante a su familia.



Luego dale responsabilidades y juntos plantéense metas para comprar una casa, guardar dinero para el estudio de los niños o un viaje familiar, pero con una fecha tentativa. Si después de esto no hay un cambio, acudan a un profesional para que los oriente.

PIENSA Y EVALÚA

La mayoría de parejas se dejan llevar por el amor y no piensan en algunos detalles antes de la convivencia. Pregúntate, ¿mi pareja tiene metas?, ¿sabe lo que quiere en la vida?, ¿coinciden nuestras expectativas? Este análisis es muy bueno porque así, más adelante, el ser amado no se convertirá en una carga para la familia ni se producirán separaciones dolorosas.

Pregúntate, ¿mi pareja tiene metas?, ¿sabe lo que quiere en la vida? Pregúntate, ¿mi pareja tiene metas?, ¿sabe lo que quiere en la vida?

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.