'Mi perrita está enamorada' ¿Cómo reconocer el período de celo en nuestra mascota?

Al igual que los perros, las hembras de esta especie también buscan pareja cuando están en periodo de celo. Quieren salir de casa y cuando ven a un macho, lo olfatean o se dejan montar por él. Es en este momento cuando el dueño debe decidir si la esterilizará o permitirá que tenga crías.



El doctor Juan Alvarado, de la Clínica Veterinaria ‘Engreídos’, indica que lo mejor es optar por la cirugía y lo ideal es realizar ese procedimiento médico antes de la primera regla de la mascota. Es decir, entre los seis y 18 meses, tiempo en que la perra sangra o presenta la vulva colorada.



“Es preferible esterilizarla antes de que ello ocurra, porque su organismo aún no produce hormonas ni componentes químicos, eso disminuye las probabilidades de que padezca de tumoraciones en el futuro”, explica.

UN SOLO PARTO



Hay dueños que, antes de esterilizar a la hembra, desean que tenga al menos una camada de cachorritos. Permitirlo no está mal, solo que no representa ninguna ventaja para la mascota. “El único beneficio podría reflejarse en su físico. Quizás mejora su estampa o figura y crece un par de centímetros más, aunque eso no siempre ocurre”, detalla Alvarado.



