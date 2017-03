'Mi perro se rasca mucho'... no siempre es por pulgas y garrapatas

Hay una actividad que los perros no pueden dejar de hacer: rascarse. A veces los dueños piensan que es por la presencia de pulgas y garrapatas, pero muchas veces estos bichos no son los culpables.

La veterinaria Luz Marina Vidal informa de otros factores:



1. La comida. Los alimentos balanceados con ciertos aditivos químicos son capaces de generar alergias, que se evidencian cuando el perro siente escozor. Hay que ir probando qué producto le sienta mejor.



2. Otitis. Si el rascado lo realiza a la altura de las orejas, es probable que su pata contaminada, al estar en contacto con el oído, haya desencadenado esta infección, y requerirá tratamiento.



3. Aburrimiento. La psicología canina ha demostrado que la falta de paseos provoca que el animal se rasque por ansiedad.



4. Dermatitis. Si el animalito tiene el pelo corto y está en contacto con un piso aseado con lejía o cera, puede contraer una alergia. El material sintético de la ropa también puede originar este problema de salud.



5. Parásitos. Si no le has aplicado un antiparasitario, no puedes descartar la presencia de pulgas y garrapatas. Colócale un repelente y evítale malestares.



SABÍAS QUE:

* En caso de que tengas dos perros, analiza su comportamiento. A veces se lamen entre sí y uno de ellos desarrolla alergia a la saliva de su compañero.



* Al igual que las personas, los canes también sufren picaduras de insectos. Observa la zona de rascado y si ves alguna inflamación, llévalo al veterinario.

