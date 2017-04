Milett Figueroa dejó los vestidos sexys para subirse al cuadrilátero y convertirse en una peleadora de box. Cada pregunta fue un intento de nosotros de ponerla “contra la cuerda”, pero ella siempre estuvo “en guardia” y lista para el “derribo” y el “nockout”. La llevamos por “tres asaltos o rounds”: su vida profesional, etapa de críticas televisivas y, por supuesto, el amor. Estos fueron sus certeros “golpes”.



PRIMER ROUND



Milett parece que de todas las figuras de la televisión tú eres la más mediática, la que genera más prensa con o sin intención.



Sí, es parte de mi trabajo y yo respeto la labor de la prensa. Además sé que de eso también vive el artista.



Pero muchas veces no salen cosas buenas de ti, sino acusaciones y críticas ¿eso no te afecta?



Es normal que se hable, pero al margen de todo yo sigo avanzando sobre todo en mi carrera como actriz.



En tu última película ‘Buscando Nirvana’ trabajaste con Edgar Vivar, imagino que fue un sueño cumplido.



Definitivamente. Aprender de los buenos es un regalo más que un trabajo.



¿Qué te ha resultado difícil de la actuación?



Desprenderme de un personaje. A veces te adaptas tanto a un papel que te cargas de sus emociones y en casa sigues creyendo que sus sufrimientos son los tuyos.

Irma Maury dijo que tenías buen futuro como actriz, pero ¿cómo calificas tú misma tu actuación?



Irma es una primera actriz sencilla y humilde con los que recién empezamos como yo. Aún no me puedo calificar porque estoy en todo el proceso de aprendizaje.



¿Es cierto que con tu personaje de Selena en la novela ‘Solo una madre’, tienen en común que ambas sufrieron de Bullying?



Sí, en el colegio fui la más alta de la clase y me molestaban por eso, pero ahora de grande he sufrido también de un bullying mediático, aunque he aprendido a darle la vuelta a las cosas y ver lo positivo.



Fuiste muy voceada para la novela Colorina pero finalmente no se dio, ¿cómo te sientes con eso?



No me siento mal, tampoco feliz. Era un proyecto al cual ya le tenía cariño, pero ahora también tengo trabajos que me gustan.



SEGUNDO ROUND



Por el lado de los actores vemos que te va bien, pero no tanto con los chicos de reality pues han dicho que ya no te acuerdas cómo empezaste en televisión y que se te han subido los humos, ¿qué les respondes?



Son cosas a las que de verdad no quiero prestarle atención porque nada es cierto.



Recuérdanos entonces cómo empezaste tu carrera televisiva.



Comencé en el reality ‘Dame que te doy’ que duró dos meses porque luego lo cambiaron por 'Combate', estuve ahí un tiempo, después hice un papel en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y finalmente llegué a Esto es Guerra, donde me hice más conocida.



¿Quién estuvo manejando tu carrera en ese entonces?



Mi mamá me acompañaba a todos lados y después mi hermano Helmut.



Sin embargo has seguido teniendo problemas, incluso con tu participación en el concurso Supertalent donde se te criticó por tu canto, ¿Eso te molestó?



Me molesta la burla porque no es constructiva.



¿Te arrepentiste de participar?



Para nada, me di el gusto de ser la reina que no pude ser con el Miss Perú porque sufrí una alergia.



Con todo lo que se ha dicho de ti, ¿han habido oportunidades en que te has encerrado en tu cuarto y has dicho no salgo más?



No, porque no siento que nada es lo suficientemente fuerte como para tumbarme o hacer que yo no quiera cumplir mis sueños.



¿Quién es tu fuerza?



Mi familia pero sobre todo yo. Me he dado cuenta lo valiente que soy con todo lo que me ha pasado.



¿Tienes amigas?



Sí, pero no son de la farándula.



¿Cómo te diviertes?



No soy mucho de salir a discotecas, me gusta pasarla con mi enamorado en mi casa o ir al cine o el teatro con mi madre.



TERCER ROUND



¿Cómo te va con Pato Quiñones, tu enamorado)?



Muy bien, pero no queremos exponer nuestra relación.



Le agradeciste en redes sociales su costumbre de besarte en la frente, ¿es esa ternura lo que te enamora de él?



Que te besen en la frente es signo de protección y me gusta mucho de él, pero no me gustaría ventilar más mi relación



¿Es verdad que tu familia no lo acepta?



Falso, no hay ningún problema entre ellos.



¿Entonces él puede llegar a casa y compartir una comida con todos?



Claro, es más mi mamá vive al lado de mi casa.



¿Vives con Patricio?



No, pero siempre estamos juntos.



+ DATOS



- En julio saldrá una nueva película con Milet Figueroa y actuará al lado de Diego Bertie. Se llamará ‘Qué difícil es amar’ y es una comedia.



- La modelo asegura que no está segura de volver a participar en el Miss Perú porque quiere darle prioridad a la actuación.



