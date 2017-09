WILLIAM (42).- Querida doctora Carmen, soy una persona fiel lectora de su columna y me gustaría que me brinde su apoyo en esta búsqueda. Desde hace tiempo me encuentro solo y deseo encontrar a una señorita que me pueda dar cariño, respeto y atención. Hace poco he tenido malas experiencias y mi deseo es formar un hogar, pero antes me gustaría relacionarme con una buena persona. Soy trabajador, romántico y muy cariñoso. Quisiera conocer a una dama sencilla y amable de 25 a 38 años. Me pueden llamar al teléfono 980-642431.





Mira hijito: Me gusta tu actitud, siento que estás decidido, a veces la soledad nos permite encontrarnos con nosotros mismos. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocer a un caballero que les brinde amor sincero, lealtad y protección. Debes estar listo para iniciar una bonita relación. Suerte.