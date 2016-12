En ocasiones, los niños se niegan a ir a la cama temprano porque prefieren seguir divirtiéndose. Blanca Sevillano (37), una empresaria de Independencia, encontró la solución para que los chicos corran a su cuarto. Ella fabrica y vende camas temáticas, inspiradas en caricaturas y películas animadas.



¿Cómo empezaste este negocio?

Mi hermano y yo estábamos buscando una camita para mi sobrino, hasta que encontramos una con forma de carro que nos encantó. Cuando vimos la reacción de mi sobrino, pensamos ‘¿a qué niño no le gustaría este tipo de camas?’.



¿Esa cama los inspiró?

Sí, ya teníamos pensado poner un negocio y esa cama fue el empujoncito, porque vimos que en Lima Norte no se vendían de ese tipo.



¿Ustedes mismos las elaboran?

Al comienzo sí. Lo que hacíamos era tener unas maquetas que pintábamos para ponerlas a los lados de las camas. Ahora, por la demanda que tenemos, las mandamos a hacer.



¿Cuáles son los diseños que los clientes más piden?

Bueno, las de carritos salen bastante, al igual que las de superhéroes. Las niñas suelen buscar más a las princesas. También nos piden muebles y cómodas que acompañen el tema de la camita que escogieron. Eso es fijo.



Antes de tener un negocio propio, ¿en qué trabajabas?

Era secretaria, creo que por eso me supe organizar tan bien (risas). Yo misma hago todo el papeleo.



¿Dónde podemos encontrarlos?

Estamos en la feria Mundo Mueble de Metro, en Independencia, a una cuadra de la avenida Carlos Izaguirre. Pueden encontrarnos en el stand 168 como MyS Leganza.

